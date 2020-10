El Consell Rector dona llum verda a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2020 d'À Punt

En aquest sentit, el comité d'empresa de la SAMC ha sol·licitat comparéixer davant el Consell Rector per a expressar la seua opinió respecte d'aquesta OPE. Els representants dels treballadors i les treballadores han manifestat que no poden recolzar-la perquè consideren, entre altres aspectes, que és "parcial, ja que no es convoquen la totalitat dels llocs aprovats en el RLT".

A més, els sindicats argumenten que encara no es coneix el pressupost que el Govern valencicià assignarà a la Corporació per al 2021, informa el Consell Rector en un comunicat.

Així i tot, aquest organisme subratlla que "té l'obligació d'aprovar l'OPE enguany i ha d'ajustar-se al límit de la despesa en personal que estableix la llei". Per tant, s'ha acordat aprovar-la "amb el compromís de completar-la quan siga possible".

CONVOCATÒRIA DE SIS LLOCS DE TREBALL

En la reunió d'aquest dimarts també s'ha aprovat la convocatòria dels processos selectius per a la contractació de personal laboral fix de 3 llocs de Tècnic Jurídic i 3 de Tècnic de Recursos Humans. Són 6 llocs de l'OPE de 2019 de la CVMC.

Les dos convocatòries s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i la sol·licitud per a participar es realitzarà exclusivament de manera en línia en el portal d'Ocupació Pública de la Generalitat.

Finalment, el Consell Rector ha decidit ratificar, tal com ha demanat l'Advocacia General de la Generalitat, la presentació del recurs de cassació contra la sentència que anul·la el nomenament de l'anterior Direcció general.