La CEV sosté que no és moment de pujar impostos a la Comunitat Valenciana

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, ha volgut posar en relleu que les empreses viuen "moments complicats" arran de la pandèmia, per la qual cosa creu que ara no toca augmentar els impostos i ha avisat que no arribaran a un acord per a augmentar la pressió fiscal.

Així ho ha advertit abans d'un esmorzar de treball de la Junta Directiva de la CEV, al qual ha assistit la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, la formació de la qual (Compromís) ha plantejat una àmplia reforma tributària.

Entre les mesures que planteja la coalició figuren nous trams en l'IRPF per als quals guanyen més de 140.000 i 175.000 euros, crear impostos per als bancs i les grans empreses que tenen desenes de pisos buits o un fons extraordinari per a l'atenció primària gràcies a la recaptació de gravar el consum de begudes ensucrades. Segons els seus càlculs, això suposaria entre 50 i 100 milions d'euros més per a sanitat i serveis socials.

Per a Navarro, aquest tipus de missatges "generen incertesa" i "sobretot quan recentment una gran entitat financera d'aquest país ha pres la decisió de mantindre el domicili social a València", ha dit en al·lusió a CaixaBank.

"Paquem tots, no que paguen més els que estan per dalt"

El líder de la patronal autonòmica ha defensat que "les càrregues impositives han de fer-se però des d'una fiscalitat justa" i a la seua entendre, "la fiscalitat justa no significa que paguen més els que estan per dalt, significa que paguem tots".

Navarro és conscient que "l'Administració Pública està assumint uns sobrecostos i unes caigudes d'ingressos" amb la pandèmia però creu que "no són temps de pujades fiscals" i insta a enfocar els esforços a combatre l'economia submergida.

Per a eixir d'aquesta crisi "com més prompte millor" advoca per compatibilitzar sanitat i economia. "Hem de conviure amb aquesta situació i conviure significa: viure, consumir, treballar i gastar i ací hem d'arribar a un equilibri, sempre la sanitat per davant", ha apuntat.

En definitiva, "en la qüestió fiscal no arribarem a un acord però ens saludarem tots els dies", ha fet broma. De fet, el president de la CEV ha lloat el "diàleg permanent" que manté el Consell amb els agents socials, una cosa que la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, ha garantit a través d'una "escolta activa" per a "arribar a acords".

"Escoltar i cedir també en els plantejaments inicials" és el que "farà que puguem alçar-nos en eixa unió que necessitem els valencians i valencianes", ha subratllat Oltra.

Finançament: “Hi ha molts serrels que la misnitra no controla”

En matèria de finançament, Navarro ha expressat la seua preocupació perquè la situació de la Comunitat Valenciana "segueix sense arreglar-se" quan "hauríem de tindre ja del finançament autonòmic", ja que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, es va comprometre al novembre de 2019 al fet que aquest mes de novembre estaria solucionat, i ara insta a esperar fins que se solucione la pandèmia.

"Clarament no arribarem", ha lamentat Navarro, "i no per la situació de la pandèmia sinó perquè hi ha molts serrells en aquests moments que per descomptat la ministra no controla". Amb la Covid-19 no creu que siga moment de convocar una manifestació com la de 2017 però avisa que tenen "altres vies de pressió".

"La setmana passada quan el confinament de Madrid va eixir algú de Vallecas o Carabanchel dient que se sentia madrileny de segona, és que jo em sent espanyol de tercera", ha manifestat Navarro. "Mentre això no es resolga es poden posar pegats que estan bé, però els pegats són temporals i hem de tindre una eixida moral".

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha manifestat la seua "total coincidència" amb la CEV quant a l’"infrafinançament que ens llastra, ens dessagna als valencians i valencianes cada dia". "No tindre un finançament just i constitucional fa que siga molt difícil moltes vegades garantir la igualtat d'oportunitats dels qui viuen en la Comunitat Valenciana", ha lamentat.

Es tracta d'una "reivindicació unànime" de les forces polítiques democràtiques, dels agents econòmics i socials. "És un clam unànime que ens té en comunió a tots els sectors", ha remarcat.

"Que l’Administració ordene el sistema"

D'altra banda, la consellera Mónica Oltra ha aprofitat la seua visita a la CEV per a exposar el Pla d'Infraestructures Socials destinat a la construcció de centres residencials i assistencials i a l'ampliació de places en els existents que el Consell ultima amb l'objectiu de "posar els serveis públics en el centre en un moment de lluita contra una pandèmia".

Precisament, aquesta pandèmia "ha revelat l’important que és que des de l'Administració s'ordene tot el sistema, en el qual òbviament després participen altres agents públics, privats, amb ànim de lucre o no, però és molt important que l'administració li done coherència i ordene tot això", ha ressaltat Oltra.

Des de la patronal autonòmica, Salvador Navarro ha assegurat que s’ha treballar també en aquest sentit. "Tenim empreses amb 'know-how' i capital humà especialitzat en la Comunitat Valenciana. A més, per a agilitzar els terminis, aquestes obres es podrien declarar d'interés general permetent contractar projecte i obra en un mateix acte", ha afegit.