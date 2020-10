La CEV sostiene que no es momento de subir impuestos y avisa que no habrá acuerdo para aumentar la fiscalidad

Así lo ha advertido antes de un almuerzo de trabajo de la Junta Directiva de la CEV, al que ha asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, cuya formación (Compromís) ha planteado una amplia reforma tributaria.

Entre las medidas que plantea la coalición figuran nuevos tramos en el IRPF para los que ganan más de 140.000 y 175.000 euros, crear impuestos para los bancos y las grandes empresas que tienen decenas de pisos vacíos o un fondo extraordinario para la atención primaria gracias a la recaudación de gravar el consumo de bebidas azucaradas. Según sus cálculos, esto supondría entre 50 y 100 millones de euros más para sanidad y servicios sociales.

Para Navarro, este tipo de mensajes "generan incertidumbre" y "sobre todo cuando recientemente una gran entidad financiera de este país ha tomado la decisión de mantener el domicilio social en Valencia", ha dicho en alusión a CaixaBank.

"PAGUEMOS TODOS, NO QUE PAGUEN MÁS LOS QUE ESTÁN POR ARRIBA"

El líder de la patronal autonómica ha defendido que "las cargas impositivas deben hacerse pero desde una fiscalidad justa" y a su entender, "la fiscalidad justa no significa que paguen más los que están por arriba, significa que paguemos todos".

Navarro es consciente de que "la Administración Pública está asumiendo unos sobrecostes y unas caídas de ingresos" con la pandemia pero cree que "no son tiempos de subidas fiscales" e insta a enfocar los esfuerzos en combatir la economía sumergida.

Para salir de esta crisis "cuanto antes" aboga por compatibilizar sanidad y economía. "Tenemos que convivir con esta situación y convivir significa: vivir, consumir, trabajar y gastar y ahí tenemos que llegar a un equilibrio, siempre la sanidad por delante", ha apuntado.

En definitiva, "en la cuestión fiscal no llegaremos a un acuerdo pero nos saludaremos todos los días", ha bromeado. De hecho, el presidente de la CEV ha alabado el "diálogo permanente" que mantiene el Consell con los agentes sociales, algo que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha garantizado a través de una "escucha activa" para "llegar a acuerdos".

"Escuchar y ceder también en los planteamientos iniciales" es lo que "hará que podamos levantarnos en esa unión que necesitamos los valencianos y valencianas", ha subrayado Oltra.

FINANCIACIÓN: "HAY MUCHOS FLECOS QUE LA MINISTRA NO CONTROLA"

En materia de financiación, Navarro ha expresado su preocupación porque la situación de la Comunitat Valenciana "sigue sin arreglarse" cuando "tendríamos que tener ya de la financiación autonómica", ya que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, se comprometió en noviembre de 2019 a que este mes de noviembre estaría solucionado, y ahora insta a esperar hasta que se solucione la pandemia.

"Claramente no vamos a llegar", ha lamentado Navarro, "y no por la situación de la pandemia sino porque hay muchos flecos en estos momentos que desde luego la ministra no controla". Con la Covid-19 no cree que sea momento de convocar una manifestación como la de 2017 pero avisa que tienen "otras vías de presión".

"La semana pasada cuando el confinamiento de Madrid salió alguien de Vallecas o Carabanchel salió diciendo que se sentía madrileño de segunda, es que yo me siento español de tercera", ha manifestado Navarro. "Mientras esto no se resuelva se pueden poner parches que están bien, pero los parches son temporales y tenemos que tener una salida moral".

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha manifestado su "total coincidencia" con la CEV en cuanto a la "infrafinanciación que nos lastra, nos desangra a los valencianos y valencianas cada día". "No tener una financiación justa y constitucional hace que sea muy difícil muchas veces garantizar la igualdad de oportunidades de quienes viven en la Comunitat Valenciana", ha lamentado.

Se trata de una "reivindicación unánime" de las fuerzas políticas democráticas, de los agentes económicos y sociales. "Es un clamor unánime que nos tiene en comunión a todos los sectores", ha remarcado.

"QUE LA ADMINISTRACIÓN ORDENE EL SISTEMA"

Por otra parte, la consellera Mónica Oltra ha aprovechado su visita a la CEV para exponer el Plan de Infraestructuras sociales destinado a la construcción de centros residenciales y asistenciales y a la ampliación de plazas en los existentes que el Consell ultima con el objetivo de "poner los servicios públicos en el centro en un momento de lucha contra una pandemia".

Precisamente, esta pandemia "ha revelado la importante que es que desde la Administración se ordene todo el sistema, en el que obviamente después participan otros agentes públicos, privados, con ánimo de lucro o no, pero es muy importante que la administración le dé coherencia y ordene todo esto", ha resaltado Oltra.

Desde la patronal autonómica, Salvador Navarro ha trabajar también en este sentido. "Tenemos empresas con 'know how' y capital humano especializado en la Comunitat Valenciana. Además, para agilizar los plazos, estas obras se podrían declarar de interés general permitiendo contratar proyecto y obra en un mismo acto", ha añadido.