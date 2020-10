El PSPV condemna la marxa ultra a València: "Els enemics de la llibertat aprofiten les llibertats per a sembrar odi"

En un comunicat, ha lamentat els incidents que es van produir aquest dilluns durant la marxa ultra on "grups d'extrema dreta van intentar traslladar problemes que afortunadament no existeixen en la nostra societat".

"És molt dur veure que cada 12 d'octubre s'uneixen nazis, feixistes i falangistes entorn d'una performance que repugna al poble valencià", ha asseverat.

Per contra, el síndic del PSPV ha defès que la resposta dels poders públics ha de ser la de la tranquil·litat i la de seguir mantenint la llibertats. "L'extrema dreta està en el seu ocàs en països com Àustria i Itàlia i il·legalitzada a Grècia", ha recordat per a confiar que a Espanya també serà "una ona passatgera".