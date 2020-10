Delegació del Govern encarrega un informe sobre l'exhibició de símbols preconstitucionals en la marxa de Benimaclet

La marxa de la formació va desfilar en dos columnes darrere d'una bandera espanyola en la qual es podia llegir 'Govern dimissió' i els participants van mostrar banderes preconstitucionals i simbologia nazi com la creu cèltica. El recorregut, que van acompanyar amb so de tambors i 'La cavalcada de les valquíries', va acabar amb l'entonació del 'Cara al sol'.

Paral·lelament a l'informe, la delegada del Govern, Gloria Calero, mantindrà una reunió amb la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, la qual ha sol·licitat a la identificació de la persones que exhibien aquests símbols, així com la dels convocants i les possibles actes policials alçades per la Policia, segons han informat fonts de Delegació.

Pérez Garijo havia demanat igualment una reunió amb Calero per a treballar conjuntament en la formació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en matèria de memòria democràtica "per al compliment de la llei i amb la finalitat d'evitar que es repetisquen successos com els viscuts ahir".

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica també ha anunciat "l'inici d'un procés sancionador contra les persones i organitzacions que van exhibir símbols feixistes" en la 'marxa de torxes'.