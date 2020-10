Coronavirus.- La Comunitat Valenciana acumula 448.295 treballadors afectats per ERTO des de març

D'aquestes peticions ja s'han 64.252 expedients, que impliquen 411.628 empleats. Un total de 596 ERTO (3.757 treballadors) s'han qualificat com a desfavorables.

En general, la gran majoria dels ERTO presentats són per força major (87,77% d'expedients i 309.559 treballadors) i el 12,23% per altres causes (138.736 professionals).

Per sectors, el més afectat continua sent el dels servicis, amb 56.830 expedients que afecten 295.747 treballadors. Per darrere, la indústria (6.322 ERTO amb 131.812 afectats), la construcció (3.845 i 19.326 empleats) i l'agricultura (303 i 1.412, respectivament).

Respecte al tipus d'expedients, els més habituals (88,9%) són de suspensió, un total de 59.802 que afecten 344.462 empleats. Un 6,4% són de suspensió i reducció: 4.327 en els quals s'han vist implicats 80.293 persones; 2.931 de reducció (el 4,4%), que afecten 20.803 treballadors.

A més, hi ha hagut 231 expedients d'extinció, amb 2.540 treballadors afectats; set de suspensió i extinció, amb 186 empleats afectats, i dos de reducció i extinció, amb 13 persones afectades.

Per grandària de les empreses, l'àmplia majoria (59.644) comptaven amb entre un i deu treballadors, 6.651 tenien entre 11 i 50; 885 de 51 a 250, 90 al voltant de 251 i 500 i 10 amb una plantilla superior a 500 persones.