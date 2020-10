Tello insiste en vincular el robo del Palau con alguien de dentro: "Aquí no ha venido un ladrón de fuera"

Tello ha agregado que el Palau de la Música cuenta con "una contrata muy potente en seguridad" y ha asegurado que en este recinto "está todo supercontrolado". "Nosotros tenemos en el Palau una contrata de seguridad de muchos miles de euros anuales y lo que está claro es que no entra gente de fuera. Aquí no ha venido un ladrón de fuera a robar. Eso es evidente. Eso lo sabemos todos. No es nadie que ha venido de la calle. Aquí hasta cuando entro yo me apuntan. Está todo supercontrolado", ha declarado.

La presidenta se ha pronunciado de este modo tras la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer la Palmera de Honor de la Mostra de València y otros detalles de la 35 edición de este festival, preguntada por si hay alguna novedad en la investigación.

Tras conocerse a finales de septiembre la sustracción de ese dinero, correspondiente a una parte de las devoluciones de los conciertos cancelados por la Covid-19, la responsable municipal pidió "prudencia" y afirmó que se apunta a que el robo se produjera "por parte de un miembro de la plantilla".

"Sigue la investigación y no tenemos hasta ahora ninguna novedad", ha manifestado Glòria Tello, que ha comentado que "en cuanto la policía esclarezca" los hechos se comunicará a los responsables del Palau de la Música. Asimismo, respecto a las imágenes de vídeo que pudiera haber, la concejala ha indicado que "todas las grabaciones están en manos de la Policía desde el primer día".

Preguntada por si en ellas se ha podido ver a alguna persona vinculada con el robo, Tello ha aseverado que "eso lo sabe la policía" y ha explicado que "desde la empresa de seguridad que tiene contratada el Palau" de la Música esas imágenes pasaron "directamente a manos de la policía".

"Nosotros no lo hemos podido visualizar, también por una cuestión de protección de datos. La policía está investigando, tiene todas las cintas, toda la información. Cuando ellos resuelvan, nos comunicarán. Nosotros ahí no tenemos ningún contacto con ellos. Es una cuestión que se está llevando en una investigación policial", ha añadido.

La titular de Patrimonio y Recursos Culturales ha recordado que el Palau de la Música inició "una investigación interna", acogiéndose a la "opción que permite la ley", pero ha destacado que esta se encuentra "ahora parada" porque "lo que marca la normativa es que en cuanto la Policía inicia su investigación", la interna debe parar.

"Nosotros iniciamos una antes, entre el transcurso en el que se puso la denuncia y la policía abrió expediente. Es una investigación que la ley no contempla con carácter sancionador sino simplemente esclarecedor de los hechos. Iniciamos todo lo que fueron las cosas que habían sucedido antes de enterarnos y ahí fue cuando la Policía dijo que había que parar", ha precisado.

"EL PALAU NO VA A PERDER ESE DINERO"

Por otro lado, preguntada por si el Palau de la Música recuperará la cantidad sustraída a través de su seguro, la presidenta ha manifestado que el auditorio cuenta con "un seguro que cubre todo" y ha apuntado que también está el del Ayuntamiento de València, del que depende el recinto, a la vez que ha subrayado que ese dinero no se perderá.

"No solo es el seguro que tiene el Palau, el Ayuntamiento tiene un seguro. El Palau no va a perder ese dinero, de ninguna manera, pero el seguro no pondrá el dinero hasta que no se resuelva la investigación policial".

Asimismo, respecto al ambiente que se respira y la relación entre los trabajadores a partir de conocerse el robo, Tello ha indicado que "es correcto". No obstante, ha destacado que a ella, como responsable del Palau de la Música, no le ha gustado "nada que este tema, por parte de algún miembro de la plantilla, se haya difundido" y se haya hecho público.

"DIFICULTA LA INVESTIGACIÓN"

Glòria Tello ha explicado que la policía dijo a los responsables del recinto, "desde el primer momento, que esto tenía que mantenerse en secreto" porque lo contrario "dificulta la investigación" y podía perjudicar "el clima" en el auditorio.

Asimismo, ha señalado que "los trabajadores lo han comprendido" y ha expuesto que se ha mandado "a todos" información para explicarles "por qué no se había comunicado antes" el robo. "Básicamente por esas dos razones: por orden de la policía y porque entendemos que es una cosa que fomenta la preocupación laboral aunque uno sepa que es inocente", ha matizado.