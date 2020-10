La Generalitat inicia un procés sancionador contra els qui van exhibir símbols feixistes en la marxa a Benimaclet

Des de l'administració autonòmica assenyalen que en eixe acte "es va vulnerar la llei autonòmica de memòria democràtica". Durant aquesta mobilització convocada per España 2000 en el barri de Benimaclet, es van exhibir "banderes franquistes i altres elements de simbologia nazi en el que suposa una clara vulneració de la Llei 14/2017 de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana", insisteixen.

En aquest sentit, argumenten que l'article 40 de la citada llei fa referència "als actes efectuats en públic que comporten descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, exaltació de la revolta militar o del franquisme, o homenatge als qui van recolzar la revolta militar i la dictadura".

La Conselleria de Qualitat Democràtica ha sol·licitat a la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana la identificació de la persones que exhibien aquests símbols, així com la dels convocants i les possibles actes policials alçades.

REUNIÓ AMB DELEGACIÓ DE GOVERN

Així mateix, la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha sol·licitat a la delegada del Govern, Gloria Calero, una reunió per a treballar conjuntament en la formació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en matèria de memòria democràtica "per al compliment de la llei i amb la finalitat d'evitar que es repetisquen successos com els viscuts ahir".

"No anem a permetre que es vulnere la legislació vigent ni que se seguisquen exhibint impunement símbols que suposen l'exaltació de la dictadura franquista i són contraris a la memòria democràtica", ha advertit Pérez Garijo.