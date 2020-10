Cvirus.- Apareixen pintades en el Col·legi Major Galileu Galilei: "No pagarem la vostra festa"

Així, en les pintades es poden llegir lemes com 'Fuera Galileo Galilei de la UPV. No pagaremos vuestra fiesta'; 'Fuera pijos de la universidad'; 'Fuera ricos' i 'Picassari y Mora dimisión'.

Respecte a aquests fets, fonts de la residència estudiantil han assenyalat a Europa Press que, "òbviament, qualsevol manifestació que incite la violència no es pot recolzar". Des de la direcció s'ha traslladat la informació tant a la Policia com a la vigilància interna de la Politècnica.

Les mateixes fonts han explicat que, una vegada complida la instrucció de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per la qual es va adoptar la mesura especial d'aïllament preventiu de les persones residents en el Galileu Galilei, els responsables del centre treballen "en coordinació" amb les autoritats sanitàries per a articular una fórmula que permeta "les majors garanties sanitàries".

I és que, la direcció del col·legi major va decidir proveir-se de PCR per a poder testar l'estat dels alumnes residents contagiats (més de 130). Aquestes proves han constatat que menys de la mitat dels casos continuen donant positiu, encara que amb càrrega viral reduïda i asimptomàtics.

Aquest matí, s'ha pogut veure alguns joves que han complit el període de quarantena establit deixar el centre amb maletes juntament amb familiars, segons ha constatat Europa Press.

CONCENTRACIÓ DE PROTESTA

Cal recordar que, després de detectar-se el brot, la UPV va decidir passar tota l'activitat docent a la modalitat online per a "facilitar els rastrejos i contindre el contagi". Per a protestar per la situació i "exigir la dimissió dels qui haurien d'haver vetlat per la seguretat de la UPV", el col·lectiu Estudiantes en Lucha ha convocat una concentració aquest dimecres a les 14.00 hores enfront del col·legi major.

"A penes portem un mes de classes i la festa de la Galileu Galilei ja ha obligat a tancar la Universitat Politècnica de València sencera i a confinar algunes classes de la Universitat de València. Segurament, gent que paga 700 euros per una residència, pot tindre unes classes online decents des de la comoditat de la seua habitació. Però, ni professors ni els alumnes de les universitats públiques volem una educació online, que ja sabem per experiència que significa una pèssima qualitat i perdre temari", argumenten els convocants.

INVESTIGACIÓ POLICIAL

Per la seua banda, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va demanar a la Policia Autonòmica que obrira una investigació amb l'objectiu d'esbrinar els fets esdevinguts en el col·legi major i per a determinar i "depurar", si escau, les responsabilitats dels suposades persones organitzadores o participants.

Per açò, els agents han visionat els vídeos de la festa, identificant als alumnes residents que presumptament van incomplir les mesures i van prendre declaració als responsables d'aquest centre privat.