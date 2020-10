Oltra apunta que DomusVi "ha tingut diversos problemes" i Conselleria els ha sancionat "fins a on ha pogut arribar"

"Quan ja es traspassa l'il·lícit penal, ja són la Fiscalia i els tribunals els que han d'actuar", ha indicat Oltra en atenció als mitjans de comunicació.

Referent al centre de Llíria, la titular d'Igualtat ha subratllat que se'ls va imposar "la sanció més alta mai posada per aquesta Conselleria" amb 174.000 euros després de quatre inspeccions el 2019.

"La Fiscalia va pel seu camí, nosaltres hem arribat on hem pogut arribar", ha indicat la consellera, encara que ha comentat que "no hi ha novetats destacables".

INVESTIGACIÓ SOBRE UNA ALTRA RESIDÈNCIA PRIVADA AL PUIG

També s'ha referit Oltra a la situació de la residència Savia del Puig de Santa Maria, on s'ha detectat un brot de coronavirus que afecta prop d'un centenar d'usuaris i una trentena de treballadors. La vicepresidenta ha defès que és "fonamental" la investigació quan un brot s'estén tant en un centre per a destriar "on s'ha deixat d'aplicar el protocol o on no ha funcionat".

Preguntada sobre unes queixes de familiars respecte a la falta d'informació sobre l'estat de salut dels seus majors, Oltra ha recordat que la direcció del centre té "l'obligació d'informar sobre l'estat de salut del familiar".

"En cas que no se'ls done, es podrà presentar queixa i nosaltres actuarem. Tenen obligació no solament de comunicar l'estat de salut, sinó de fer que es puguen comunicar amb la família. Açò no és una cosa potestativa, és obligat", ha manifestat.

D'altra banda, interpel·lada referent a la situació de la pandèmia a Onda, localitat que en aquests moments té una incidència acumulada de 386,18 casos per 100.000 habitants, Oltra ha manifestat que la Conselleria de Sanitat "prendrà les mesures que calga prendre quan la incidència vaja més enllà del recomanable".