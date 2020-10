Pérez (PP): "El pacto PSOE-Cs es un acto de marketing más de Espadas, que no va a cambiar nada en la ciudad"

"Desde el PP cuestionamos la utilidad del pacto que solo sirve a PSOE y CS para sus cálculos personales", afirma Pérez, que ha señalado en un comunicado que "en esta reunión estratégica los concejales del PP han decidido intensificar y redoblar los esfuerzos porque a la ciudad le hace falta más que nunca la única alternativa que hay ahora mismo de gobierno en la ciudad de Sevilla. "Hay un PSOE, con Espadas a la cabeza, que ha decidido firmar un pacto solamente para proteger una mayoría que permita a Espadas dar el salto a la política autonómica, olvidándose de Sevilla. Y, al otro partido, a Cs, le permite frenar esa caída libre en la que está", recalca.

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que el PSOE ha gozado de mayoría para asuntos de ciudad como Artillería, Altadis o Gavidia, proyectos que "siguen estancados, no ha sacado absolutamente nada adelante ni cuando se apoyó en la izquierda radical ni cuando el Partido Popular le tendió la mano". Además, ha destacado que la reindustrialización de Sevilla o su digitalización "no depende del apoyo de cuatro ediles de Cs en los plenos, sino de un alcalde con capacidad de gestión y Espadas no está centrado en la ciudad". "El apoyo fijo de cuatro concejales en el pleno no va a resolver los problemas de limpieza, ni de empleo, ni de seguridad ni de absoluta parálisis que asolan a la ciudad de Sevilla", avisa.

Pérez se pregunta qué pensarán aquellas personas que votaron a Ciudadanos "con la esperanza de un pacto de gobierno alternativo a la izquierda como el que se fraguó en la ciudad de Madrid, Zaragoza o en la comunidad andaluza, que están consiguiendo transformar y hacer avanzar a sus territorios". "Votantes de centro derecha que no dan crédito y están decepcionados por un partido entregado a Espadas y que ha renunciado a su obligación de fiscalizar al gobierno", subraya.

Además, ha insistido en que "Espadas, desde el Ayuntamiento, cede a los caprichos de Pedro Sánchez y sustenta al Gobierno de la nación desde el municipalismo". "A Espadas no le preocupa la ciudad ni vela por los intereses de Sevilla y de los sevillanos, él solo cede a lo que le dice Pedro Sánchez", agrega. El Partido Popular entiende que "el único interés de Espadas es la consolidación de una mayoría como paso previo para cumplir su aspiración política que es afianzar su trampolín la Secretaria General del PSOE-A".

Asimismo, el popular ha indicado que "nada va a cambiar en la ciudad pues en dos años y medio no se hará lo que no se ha cumplido en los cinco años anteriores". "El problema de Espadas no es de mayorías sino de su incapacidad para resolver los problemas de la ciudad. El PP se convierte en la única alternativa de gobierno, y con la iniciativa y línea de trabajo 'Reiniciemos Sevilla', presentada la semana pasada, el PP está redoblando los esfuerzos del proyecto del grupo de concejales del PP para ocupar un espacio de un alcalde que no está y un gobierno que está apagado o fuera de cobertura", manifiesta.

Según Pérez, "esta nueva línea de acción y trabajo del Grupo Popular es la iniciativa y acción de trabajo de todo un grupo político que, de la mano de los distritos y la sociedad civil, trabajará en aportar soluciones y construir una alternativa de gobierno". Así, considera que 'Reiniciemos Sevilla' es "sacar a la ciudad del bloqueo en el que está sumida y es una apuesta por la construcción de una alternativa de gobierno desde una oposición útil y responsable, dejando a un lado las ideologías y siglas políticas y estando siempre Sevilla por encima de todo".

"Sevilla necesita un alcalde que esté centrado y preocupado un cien por cien en la ciudad, un gobierno con la cabeza y su tiempo dedicados al cien por cien en Sevilla, exactamente eso es lo que ofrece el grupo de concejales del PP con nuestra nueva línea de trabajo 'Reiniciemos Sevilla'", ha reiterado Pérez. Por último, ha concluido que "lo que está claro es que nuestro esfuerzo y nuestra intensidad en el trabajo va a compensar que un alcalde ya no está en la ciudad, que tiene la cabeza en otras cosas, que no va a arreglar ningún problema de Sevilla y para eso la única alternativa posible que hay ahora mismo, que es el PP, va a estar a la altura y no le va a fallar a la ciudad".