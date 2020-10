Alessandro Lecquio pide disculpas a medias a Terelu pero le da caña: "Esta señora para mí es una conocida"

El desencuentro entre Jorge Javier Vázquez y María Teres Campos sigue regalando nuevos capítulos a los espectadores de Mediaset, donde entran nuevos personajes. La hija de la presentadora, Terelu Campos comentó el Viva la vida que estaba molesta con Alessandro Lecquio después de que este le reenviara un mensaje privado al conductor de Sálvame.

El colaborador ha querido responder este martes en El programa de Ana Rosa donde ha explicado sus motivos. El tertuliano ha comentado que si su gesto molestó a su compañera le pide públicamente disculpas. No obstante, el aristócrata ha añadido que considera que no ha revelado ninguna intimidad y "creo que soy tremendamente cuidadoso con su madre, Teresa Campos".

Lecquio ha explicado, además, que su intención fue "desenredar" el conflicto entre Jorge Javier y María Teresa y que, por ello, le reenvió el mensaje que Terelu Campos le escribió a él al presentador. "No podía pensar que entre dos personas que se tenían tanto cariño podía haber un enfado. He pecado de bien pensado", ha comentado el colaborador.

El Conde Lecquio, muy alterado con la respuesta de Terelu Campos

"Bueno, has pecado, porque has filtrado un mensaje que entiendes que es un mensaje entre tú y ella. Yo tengo aquí un montón de mensajes de Terelu y no los hago públicos", ha contestado el presentador Joaquín Prat a su compañero. "Yo no tengo ningún tipo de relación con Teresa. Una cosa son los amigos y otra los conocidos. Esta señora para mí es una conocida", ha justificado Lecquio.

En este momento el colaborador se ha alterado subiendo el tono para defender que filtró en directo el mensaje de Terelu, ya que le pareció relevante para el tema que se estaba tratando en su puesto de trabajo. Tanto ha sido el alboroto del aristócrata que se le ha caído el teléfono móvil al suelo.

Sus compañeros han bromeado con el aspecto de Lecquio al ver que se le ha teñido la cara del mismo color que su teléfono, de color rojo. El contertulio ha terminado buscando apoyo en Antonio Rossi que ha defendido el argumento de su compañero y ha añadido: "Ella reenvió el mensaje de Alonso (Caparrós)".