Consultorio de Sexo: "¿Es normal tener relaciones solo si estoy enamorada?, con anteriores novios sufría frigidez"

Mi esposo llega al placer pero yo no

PREGUNTA Hace años que estoy con mi esposo y al tener relaciones sexuales él llega al placer, pero yo no siento nada; me esfuerzo en llegar al placer pero no me da resultado, ¿me puede recomendar algo?

RESPUESTA DEL EXPERTO El placer y el orgasmo no son experiencias sinónimas. Haciendo un símil cinematográfico te diría que el placer es una buena película y el orgasmo una escena interesante de la misma. Conviene recordar esto para valorar con exactitud tu malestar y clarificar que no sientes nada o no llegas a tu expectativa de orgasmo.

Añadir, igualmente, que el encuentro sexual y erótico de una pareja va más allá de relaciones eróticas coitales.

Es necesario tener en cuenta estas consideraciones porque, en la mujer, la sede central del orgasmo reside en el clítoris; con la penetración vaginal hay un estímulo muy indirecto sobre el clítoris, que no facilita el orgasmo a la gran mayoría de las mujeres. La mayoría de mujeres requieren para sentir el orgasmo durante la penetración, añadir estímulos clitorianos combinados.

El esforzarse en llegar al placer es el recurso contrario para llegar a él. El placer responde al hecho de compartir con tu pareja y dejarse llevar por las sensaciones y por los deseos.

Os aconsejo acudáis a un profesional de la sexología para que valore vuestra relación erótica y os indique estrategias terapéuticas.

Cómo aguantar más

PREGUNTA Hola, soy un chico de 34 años y llevo con mi mujer 5 años de relación. Cuando vamos a tener sexo y hacemos le penetración a los pocos segundos ya estoy eyaculando y tengo que parar, ¿qué puedo hacer para aguantar más?

RESPUESTA DEL EXPERTO La autodiagnosticada eyaculación rápida es una dificultad para alguna persona que eyacula antes de lo que desea, le genera insatisfacción erótica y le menoscaba el placer físico.

El 90% de las causas por las cuales un hombre eyacula antes de lo que desea son psico-sexuales, siendo la fundamental un aprendizaje erótico de la masturbación o “fiestas privadas” marcado por las prisas, a lo cual suele unirse una personalidad ansiosa, una insuficiente regularidad erótica y un cierto estrés relacional.

Esta dificultad responde muy bien a la terapia sexológica que busca como objetivo “sentir al máximo con el mejor control posible”. Como sugerencia te indico alguna pista que puede ayudarte:

1. Es importante te dediques a “sentir con tu pareja y no tanto a hacer sentir a tu pareja”, por ello sería interesante que vuestras relaciones piel a piel fuesen alternantes, es decir, tu pareja juega contigo y luego tú juegas con tu pareja. Eso te permitirá sentir más y pensar menos.

2. Diversificar vuestros juegos eróticos para no depender en exclusiva del juego coital.

3. Ejercicios de suelo pélvico para tonificar tu musculatura genital. Sugiero mires algún tutorial por internet.

4. Regularidad erótica individual o compartida, siempre en clave de “calma”.

Si la dificultad se mantiene, consultad con un profesional para que os diseñe un marco de estrategia terapéutica adaptado a vuestras singularidades de pareja.

Un líquido que no es semen

PREGUNTA Hola doctor, soy un chico de 15 años. En ocasiones y cuando me masturbo me sale una sustancia blanquecina que no es semen, o eso creo, y me preocupa. ¿Qué puede ser? Estoy preocupado, porque no quiero preguntarles a mis amigos, me da vergüenza.

RESPUESTA DEL EXPERTO El semen se compone de espermatozoides, fabricados en los testículos, y secreciones elaboradas por la próstata y vesículas seminales. Previamente a la emisión del semen (eyaculación) sale un líquido pre-seminal y viscoso originado en las glándulas de Cowper con función lubrificante y que con toda seguridad corresponde a esa sustancia blanquecina a la que haces referencia en tu consulta, por lo que no deberías estar preocupado.

Cuando mi marido falte

PREGUNTA Cuando era joven tuve relaciones con diversos novios que me gustaban, pero de los que no estaba enamorada. Cada vez que intentaba tener relaciones sexuales con cualquiera de ellos mi respuesta era siempre la misma, cuando empezaban los escarceos sexuales me sentía irritable y nada excitada, no tenía lubricación vaginal y la penetración sólo era posible con lubricante; y me sentía fría y vacía como una piedra y sin ningún tipo de deseo sexual. Un cuadro de frigidez total.

Unos años más tarde conocí a un chico, mi actual marido, del que me enamoré perdidamente y con el cual mi deseo sexual era total, mi lubricación perfecta. etc. Llegué a la conclusión de que sólo podía tener sexo si estaba enamorada, ¿es esto normal?

Actualmente con 55 años tengo pánico a que mi marido me falte por temor a no poder tener ninguna otra relación con ningún otro hombre y volverme frígida de nuevo. ¿Cuál es su recomendación? Gracias, Maribel.

RESPUESTA DEL EXPERTO Parece claro que eres una mujer que vinculas el amor a la relación erótica (sexual), es decir, tu cuerpo necesita para sentir placer en pareja compartirse con alguien a quien amas. Y esto no es, en principio, ningún motivo para estar preocupada.

Mi recomendación sería que pienses que tu marido no te va a faltar. Y caso que eso ocurriese, por el motivo que fuere, eres una mujer que no se volverá frígida, sencillamente deberás guiarte por tu deseo erótico, que en tu caso está muy unido al amor.