Denunciadas 45 personas por hacer botellón en Palencia durante el puente del Pilar

En concreto, según refleja el parte de sucesos facilitado por el Ayuntamiento de la capital, de las 17 personas denunciadas por no cumplir con las normas COVID establecidas, tres fue por no llevar mascarillas, otras tres por fumar y 11 por no guardar las distancias de seguridad.

Asimismo, se han realizado controles de entrada y salida de la ciudad, en los que ha habido 27 incidencias, 25 en la entrada y 2 en la salida, por no tener motivo justificado.

Por otra parte, la policía tuvo que acudir tres días seguidos a un local en la calle Magisterio donde varias numerosas personas incumplían las medidas anti Covid, ya que había música sin autorización y el padre del dueño estaba ejerciendo la actividad con la mascarilla colocada en el codo.

Además, se denunció a un local ubicado en la Avenida de los Reyes Católicos por consumo de drogas en el interior, así como por tolerancia respecto del consumo de sustancias tóxicas por parte del titular.

Por último, un vecino alertó de que en la calle Eras del Bosque había 13 personas fumando, sin mascarilla y sin distancia de seguridad en el interior de un establecimiento comercial, por lo que fue denunciado el titular del mismo y los ocupantes.

En otro orden de cosas, también se ha denunciado a distintas personas por celebrar fiestas en el interior de sus hogares. Así, la Policía Local se personó en un domicilio en la calle Juan Antonio Bardem, después de que un particular solicitara su presencia por los ruidos generados desde una vivienda colindante, donde se celebraba una fiesta. Una vez allí, los agentes comprobaron que no había música, solo son voces, y se apercibió a los causantes de los hechos.

Asimismo, tras la queja por ruidos de un vecino se acudió a otro domicilio de la calle Marta Domínguez, donde estaban celebrando una fiesta con la música muy alta. A pesar de llamar reiteradamente a la puerta, no abrió nadie, por lo que se propuso para sanción al morador de la misma.

Además, en la calle Velázquez también se denunció a otra persona por celebrar una fiesta en su domicilio que estaba generando molestias a los vecinos, que fueron los que dieron aviso.

Por último, se denunció a un varón de 39 años por molestar a los vecinos con otra fiesta en la calle La Puebla y a dos mujeres de 15 años por hacer lo propio en un piso en la Avenida Santander.