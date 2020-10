DomusVi, després dels indicis de delicte a Llíria: "Pose la mà en el foc per la majoria dels treballadors"

Pérez s'ha pronunciat en aquests termes en una roda de premsa que ha oferit per a explicar el protocol seguit en els centres de la companyia davant la Covid-19. La majoria de la trobada s'ha centrat en la residència DomusVi de Llíria, sobre la qual s'han fet públiques unes imatges en les quals s'aprecia ancians desatesos. El ministeri públic va obrir d'ofici el 9 de setembre diligencies penals després de la denúncia d'una exempleada del centre que va gravar imatges dels ancians.

Pérez, sobre aquest assumpte, ha indicat en primer lloc: "Estem al costat de les famílies", i ha recordat que el centre també ha obert una investigació interna. Mentrestant, ha demanat deixar que la justícia "parle per si mateixa": "Estarem a la disposició de tot el que se'ns demane per part de les autoritats i donarem compte del que siga necessari. En aquest moment, en el qual està un procediment judicial obert, cal deixar que la investigació seguisca el seu curs", ha reiterat.

Sobre les imatges, ha afirmat: "No m'agradaria entrar en cap moment a valorar si pot haver-hi justificació de les imatges. Les imatges són impactants i hem de mirar internament si cal corregir alguna cosa", ha puntualitzat.

I en relació amb els treballadors, Pérez ha assenyalat que posa "la mà en el foc" per la "majoria" d'ells i el seu bon fer: "La majoria dels nostres treballadors realitza el seu treball de forma responsable i excel·lent. No puc dir que el 100 per cent ho fa així encara que estic pràcticament segura que tothom ho fa el millor que pot". "Pose la mà en el foc pel nostre personal, es fa un treball excel·lent", ha asseverat, per a agregar: "No em crec que ningú vinga a treballar amb idea de fer mal".

Pérez ha assenyalat que "la societat hauria de veure com es treballa en els centres, quin perfil d'usuaris hi ha i què és el que es fa". "Els ancians són molt depenents i generen un treball no només físic, sinó també intel·lectual a l'hora de buscar teràpies i alternatives perquè la seua vida siga millor", ha dit.

Preguntada per si considera que la difusió de les imatges per part de l'extreballadora de la residència es deu a una venjança, ha contestat: "No vull saber per què la treballadora fa públiques les imatges. Quan un veu una situació de vulnerabilitat o creu que es vulneren drets de col·lectius, allò que s'hauria de fer és informar directament a les persones que dirigeixen la residència. Crec que és la manera d'actuar", considera.

I ha postil·lat: "Si ho ha fet per venjança o no, m'és igual. A nosaltres ens toca com a companyia fer una investigació interna i veure si cal corregir alguna cosa o canviar algun procediment", ha insistit.

A ALCOI, AL 200%

Un altre dels eixos de la roda de premsa ha sigut la situació travessada en la residència d'Alcoi, gestionada per DomusVi, que durant la pandèmia del Covid-19 va registrar 73 morts. Pérez ha afirmat que en el geriàtric es va treballar amb un "muntó" de procediments que "estaven ben realitzats".

"Es va treballar al 200 per cent. Es va fer tot l'humanament possible, es va col·laborar amb l'administració pública i des del principi del brot teníem allí un equip de l'hospital", ha explicat.

No obstant açò, ha recordat que a Alcoi s'ha obert una investigació una vegada passat el brot i s'ha fet un cronograma de tot el que havia passat i les respostes desplegades: "Per Alcoi estem molt tranquils perquè s'han fet bé les coses, independentment de la desgràcia del virus", ha postil·lat.

Sobre les ràtios, ha indicat que Alcoi "sempre ha complit amb els ràtios establits, i ara està per damunt en el ràtio assistencial". "Nosaltres donarem totes les explicacions pertinents i explicarem amb transparència tot el que s'ha fet i la justícia dirà", ha agregat.

Sobre aquest tema, interpel·lada per l'acció d'apartar a la directora d'Alcoi del seu càrrec, ha aclarit: "Està de baixa laboral. No hem apartat la directora. Està de baixa temporal, una decisió que ha pres de manera personal. Des del grup estem molt tranquils amb l'actuació en eixe centre i tot l'equip es va deixar la pell, entre ells la directora", ha asseverat.

COVID, NETEJA I DESINFECCIÓ

Pérez ha explicat així mateix la manera d'actuar en els centre davant la Covid-19. Sobre el material i EPIs, ha dit que en aquests moments hi ha estoc en els centres per a tres mesos i existeix un procediment específic de neteja en el qual es realitzen desinfeccions periòdiques, de manera més intensa en les zones comunes.

Sobre els test ha indicat que hi ha dos procediments. El primer és un seguiment aleatori dels treballadors, en el qual es fan test a empleats sense simptomatologia; i el segon, quan algun empleat avisa que és positiu o el virus arriba als residents, es practica un cribaje massiu en el centre.