PSPV defèn que "el Botànic compleix" amb la reversió de Torrevella i Compromís i Podem recorden que van pressionar

Així ho han manifestat el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, i les portaveus de Sanitat del grup socialista i el d'Unides Podem, Carmen Martínez i Irene Gómez, en declaracions remeses als mitjans després de l'anunci de la consellera de Sanitat a Torrevella. Ana Barceló (PSPV) ha promès que el departament serà públic quan acabe el contracte amb Ribera Salud.

Per part de Compromís, Ferri ha assegurat que és una cosa que els alegra perquè porten "molt de temps defenent que la millor gestió sanitària és la que es fa directament, perquè estiga democratitzada i controlada pel poder públic".

"Al final, no podem permetre que la salut es convertisca en un negoci", ha reivindicat per a denunciar que era una cosa que "estava passant amb eixes privatitzacions que va fer el PP". Uns contractes que, segons ell, beneficiaven unes multinacionals que "ni tan sols tenien arrelament en la terra, prestaven uns servicis mínims per a guanyar molts diners mentre sobrecarregaven els hospitals".

El portaveu de la coalició ha celebrat així que la Generalitat vaja a "retornar aquesta sanitat a la gestió directa" i ha confiat que els alacantins rebran un millor servici, "no solament una determinada part de la població". "Era necessari, és bo per als ciutadans i ara per fi s'ha anunciat", ha asseverat, recordant que era un acord aprovat pels grups del tripartit en Les Corts.

D'Unides Podem, la diputada Irene Gómez ha coincidit que no poden estar "més que satisfetes" perquè la sanitat pública és un pilar de l'Estat del Benestar, després de destacar que el seu partit ha realitzat "molta pressió" per a complir els pactes en l'Acord del Botànic. "La sanitat pública sempre ha d'estar al servici dels ciutadans", ha defès, ara més que mai amb el coronavirus.

El grup 'morat' confia així a començar a treballar durant els pròxims dies per a "veure com se'n va a fer la reversió" fins que la caducitat del contracte arribe a la seua fi. També creu que "els treballadors estaran satisfets amb aquesta tornada al públic dels seus llocs de treball".

I del PSPV, el seu portaveu de Sanitat ha posat l'accent que la reversió de Torrevella estava inclosa tant en el pacte del Botànic com en l'acord polític per a la reconstrucció de la Comunitat Valenciana. Es tracta, ha sostingut, que "quan acaba un contracte, qualsevol administració pública és la que presta eixe servici".

La socialista ha promès que la Conselleria de Sanitat durà a terme el procés "amb les majors garanties jurídiques i de qualitat" per a una millor atenció als usuaris. "Anem a seguir treballant en un àmbit tan important com la sanitat, sobretot en un cas en el qual s'està veient que les retallades d'uns altres temps han portat al fet que el departament tinga dificultats", ha afegit.