La Cámara de Comercio de Badajoz hace entrega de su Medalla de Honor a Adolfo Díaz-Ambrona

Concedido por los órganos de gobierno de la Cámara, el galardón ha sido entregado en un acto celebrado en el vivero de empresas 'Nave Cu4tro' en Badajoz, presidido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que ha contado también con la participación del alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso; el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo; y los presidentes de la Cámara de España, José Luis Bonet, y de Badajoz, Mariano García, entre otras autoridades o representantes empresariales.

Nacido en Badajoz en 1981, licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, y perteneciente al Cuerpo de Abogados del Estado, Adolfo Díaz-Ambrona ha agradecido la concesión de esta Medalla de Honor, que recibe tanto con agradecimiento, como con sentimientos de "ilusión y emoción" al ser "un sueño" el que la ciudad en la que ha nacido le reconozcan los trabajos que hace por ella.

En este sentido, ha comentado que empezó en Badajoz como abogado del Estado jefe de la Agencia Tributaria, tras lo cual ha pasado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y actualmente trabaja en la Cámara de Comercio, y ha destacado que "por supuesto siempre" ha tratado de velar por los intereses generales "pero mirando a Extremadura y a Badajoz".

También ha puesto en valor el papel de las cámaras de Comercio y el de las empresas que, en la actual situación con motivo de la pandemia, deben ocupar un lugar "central" en la recuperación al ser la que genera empleo, éste a su vez riqueza y ésta bienestar, a la vez que ha abogado por el potencial de desarrollo existente en Extremadura en el talento, por identificar las ventajas competitivas para atraer a la región el establecimiento de empresas, y por la colaboración público-privada y, en concreto, la iniciativa privada para lograr dicha recuperación.

UN "PEQUEÑO LOBBY" DE EXTREMEÑOS EN MADRID

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha dado la enhorabuena a Adolfo Díaz-Ambrona y ha valorado que, "probablemente" por primera vez, hay un gran número de extremeños en puestos de relevancia en el ámbito privado en Madrid a modo de "un pequeño lobby", en el que una de las personas que más se ha empeñado en que exista es Adolfo y del que saldrán "cosas buenas" como la importancia del esfuerzo y el trabajo.

En referencia a la pandemia sanitaria, ha resaltado que "vienen tiempos difíciles pero apasionantes" y que "nunca antes en la historia" se habían producido tantos cambios como se van a producir "en tan poco tiempo", al tiempo que ha comentado el "esfuerzo" que va a hacer Europa para movilizar 750.000 millones de euros y que "se tiene que notar", por ejemplo el próximo año en el PIB y en el empleo o "en los profundos cambios" que hay que desarrollar, y que "hubiera habido que hacerlos sí o sí" dado que "lo único que ha hecho el covid es acelerarlos".

Al respecto, ha abundado en que "parece" que lo primero que se va a hacer va a ser dedicar "ingentes" cantidades de dinero a llevar el 5G "a todas partes" y que será la primera revolución en la que todos llegarán "con las mismas posibilidades"; a la vez que ha invitado a que cada uno ponga "lo mejor que tiene" y a intentar superar "una realidad que en nuestro país nos ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, que es el cainismo".

"No somos un país de buenos y malos, no somos un país en el que el momento idóneo para discutir lo que cada uno pensamos sea ahora, ahora es para discutir qué va a ser de nosotros en el futuro, qué va a ser de este país en el futuro", ha continuado para pedir a los responsables públicos, entre los que se incluye, que "ciertos debates los dejen para cuanto toque, pero ahora no toca", sino "agarrarse del brazo y mirar para adelante"; y defender las instituciones, desde la Monarquía parlamentaria al "último" ayuntamiento, como "la base esencial de la convivencia".

LABOR A FAVOR DEL EMPRESARIADO

A su vez, Mariano García ha señalado que Adolfo Díaz-Ambrona lleva el nombre de Extremadura "al más alto nivel" y destaca por su "intensa" labor a favor de los empresarios del país y, en concreto, por su disposición y colaboración con el tejido empresarial de Badajoz, razón por la cual han querido concederle esta "merecida distinción".

Además, ha hecho hincapié en el papel de las organizaciones camerales que, en el caso de Extremadura, entre la de Cáceres y la de Badajoz aglutinan más de 50.000 empresas y empresarios adscritos; en la "importante" unidad empresarial y con las patronales en la provincia y en la región; o en que la pacense es la "única" de las 85 cámaras de España que cuenta con hasta 14 delegaciones.

También ha intervenido, por videoconferencia, José Luis Bonet, para quien la concesión de esta Medalla de Honor es un "reconocimiento acertado" a un "estrecho colaborador" como Adolfo Díaz-Ambrona, del que ha destacado su preparación, su conocimiento de la estructura del Estado y de idiomas, y que es "un modelo a seguir" al que le ha augurado un futuro "muy importante", mientras que tanto Miguel Ángel Gallardo como Francisco Javier Fragoso han felicitado a Díaz-Ambrona y que se premie su talento y trayectoria profesional.