El PP rebutja la reversió de Torrevella i es pregunta si darrere hi ha "criteris sanitaris o polítics"

Una reversió que ha qualificat en roda de premsa de "propaganda, propaganda i més propaganda" després que la consellera, Ana Barceló, haja confirmat a Torrevella que no es renovarà la concessió de Ribera Salud quan acabe a l'octubre del 2021.

Bonig ha criticat la "falta de consideració" amb els treballadors i els alcaldes dels municipis afectats del Baix Segura (Alacant), ja que veu inaudit que s'hagen "assabentat pels mitjans de comunicació". També ha replicat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que si tant defèn la lleialtat institucional hauria d'haver-los informat primer.

En tot cas, ha exigit al Consell que deixe clar quina fórmula jurídica va a seguir en la reversió de Torrevella: si una empresa pública o amb els treballadors com a personal laboral a extingir, recordant que "no poden ser funcionaris ni empleats fixos perquè va en contra del procés de selecció".

I, sobretot, que "no passe el mateix que a Alzira, on han triplicat les llistes d'espera a pesar de duplicar el personal, s'han eliminat i empitjorat els servicis, les urgències estan col·lapsades i la setmana passada va dimitir la gerent".

"Si Puig va defendre la col·laboració públic-privada el 9 d'Octubre, quin missatge llancem?", ha advertit la 'popular' per a preguntar-se "per què amb unes empreses sí i amb unes altres no" com en la derivació de pacients a la sanitat privada. "Per què li pareix bé IMED i no Ribera Salud?", ha recalcat.

De cara a la reversió, el PP demanarà "tots els informes" i seguirà investigant el procés per a evitar que passe el mateix que a Alzira, on "la gent tenia el seu hospital de referència i ara han de desplaçar-se a València". "Ens costarà, però arribarem a la veritat", ha garantit Bonig, que també ha denunciat que els MIR de la Comunitat en vaga indefinida "encara no saben si hi haurà acord quan els necessitem a tots".