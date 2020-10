José Manuel Soto se imagina las reacciones tras su entrevista con Fran Rivera: "Los fachas estos..."

La sección de Rivera y Amigos de Espejo público ha contado este martes con la colaboración de un familiar de Fran Rivera, José Manuel Soto. Lourdes Montes, mujer del torero, es sobrina de Pilar, la esposa del cantante. La entrevista ha estado llena de momentos cómplices entre ambos y de anécdotas familiares.

El artista se ha convertido en toda una experto en redes sociales. Sus comentarios en Twitter nunca quedan exentos de polémica y, normalmente, son muy criticados. Rivera le ha preguntado a su entrevistado sobre esto y, en concreto, sobre cuál es su fórmula para convivir con los ataques públicos.

El cantautor ha explicado que quien no tenga especificado en su cuenta datos como su nombre, correo electrónico o teléfono no puede enviarle ningún mensaje. "Muchas veces me dicen fascista, ¿fascista por qué? Lo único que pasa es que no estoy de acuerdo con ciertas cosas", ha comentado Soto.

"Me posicioné también un poquito con el tema catalán. A mí me molesta mucho que los políticos catalanes se dediquen a dividir a la gente, eso es un crimen... Y automáticamente, fascista", ha contado el cantante. El diestro le ha preguntado si se arrepiente de ser tan combativo en redes y ha respondido: "A veces sí, porque te calientas un poco".

El entrevistado ha explicado que le gusta el debate y por eso es tan activo en Twitter, el problema viene, según ha opinado, cuando se pasa al insulto. "Si me dicen fascista de entrada, los bloqueo", ha añadido el cantante.

Al final de la entrevista, Fran Rivera le ha preguntado a Soto sobre qué cree que dirán tras emitirse la conversación entre ambos, el músico se ha reído y ha respondido: "Mira los dos fachas estos...". "Los dos señoritos, fascistas... Ahora cogerán el caballo y putearán al caballo", ha continuado citando José Manuel.

El cantante ha recordado que, durante los años 80, pudo trabajar con gente de diferentes ideologías y que "no se discutía sobre política". Soto ha defendido que la crispación política vino después y que "ahora España está envenenada". Finalmente, el artista ha confesado haber recibido ofertas del PP y Vox para participar en sus listas.