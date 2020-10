Cvirus.- Plataforma per l'ensenyament valora l'inici de curs: "Els plans de contingència estan funcionant"

"Els plans de contingència estan funcionant i s'ha demostrat que, a hores d'ara, els centres educatius no són focus de contagi i la incidència de casos positius és mínima", afig el col·lectiu en un comunicat.

No obstant açò, la Plataforma veu "un clar desequilibri entre l'inici de curs en Primària i Secundària atés que en aquella etapa els protocols són més fàcils d'aplicar i on l'administració, equips directius, AMPA i en general les comunitats educatives han fet un gran esforç".

Així mateix, sobre Secundària, adverteixen que "preocupa la no presencialitat en les aules destacant que la desigualtat serà notable atés que en uns centres s'ha implantat el cent per cent de presencialitat i a unes altres no".

"Més notable encara -apunten- en segon de Batxillerat, on a més es preparen les proves de l'EBAU. Tot açò sumat que la baixada de ràtio i els desdoblegaments s'han produït sobretot en la pública i no en la concertada, la qual cosa genera greuges comparatius".

A més, la Plataforma considera que el govern autonòmic ha de fer "un sobresforç respecte de la universitat, donada la clara diferència en com s'ha desenvolupat l'inici de curs en Primària i Secundària" respecte de l'educació superior.

La Plataforma manifesta que el sistema universitari públic està "infrafinançat de fa dècades i aquesta realitat dificulta que les administracions puguen emprendre les mesures necessàries davant la situació actual".