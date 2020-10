Regantes: "los caudales ecológicos del Tajo supondrán el cierre del trasvase y un incremento de las tarifas"

En una rueda de prensa, Jiménez ha advertido que, con esta propuesta de caudales ecológicos del EpTI, "pasaríamos de unos desembalses actuales de 365 hectómetros cúbicos de los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, a 443 hectómetros cúbicos en el primero de los escenarios y a 503 hectómetros cúbicos en el segundo escenario".

En concreto, Jiménez ha señalado que el primer escenario contempla los caudales ecológicos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, de llevarse a efecto ese incremento, ha advertido que "supondría un desembalse de 78 hectómetros cúbicos más de Entrepeñas y Buendía, hasta llegar a 443 hm3".

A este respecto, ha señalado que los caudales ecológicos contemplados en el EpTI pueden suponer, en el mejor de los casos, "la desaparición de un volumen importante de agricultura en el Levante", así como el "incremento inmediato de la tarifa que todos los ciudadanos vamos a pagar, tanto regantes como empresarios o en los hogares".

En el segundo escenario se tomarían en consideración las demandas del Canal de Isabel II, y la cifra de caudales ecológicos subirían a 503 hectómetros cúbicos de desembalse de Entrepeñas y Buendía. "Lo anecdótico es que, precisamente, el tramo de Entrepeñas y Buendía a Aranjuez es el tramo del Tajo que se encuentra en mejores condiciones", ha subrayado.

AUMENTO INMEDIATO DE LA TARIFA

Jiménez ha manifestado que esta situación va a redundar en un "aumento inmediato en la tarifa" que se paga en el Levante, porque "vamos a disponer de 74 hectómetros cúbicos del trasvase en el mejor de los escenarios", pero la tarifa "se mantiene inalterable", por lo que "vamos a seguir pagando por 400 hectómetros cúbicos".

Esto va a significar, según Jiménez, que "va a haber una disminución de agua para abastecimiento de un 18% y para regadío de un 21%", pero los precios "se van a mantener inalterables". El efecto va a ser "doble" porque, para compensar esa reducción, los hogares, las industrias y los comercios "van a tener que consumir un plus de agua desalada con un incremento de los precios que todos los ciudadanos del Levante van a pagar en sus mensualidades".

El presidente del Scrats ha manifestado que el planteamiento de los EpTI del Tajo "no son un canto a la sostenibilidad". Y es que, añade, el esfuerzo que han hecho las administraciones del Levante por la sostenibilidad "es algo que debería ser copiado por otras administraciones y, desde luego, se mejoraría mucho la situación del Tajo".

En el Levante "se ha invertido muchísimo en modernización de regadío, con lo que eso supone en ahorro de agua; y también se han invertido enormes cantidades en depuración, hasta lograr una perfecta reutilización", según Jiménez, quien cree que las administraciones regionales del Tajo "también deben de hacer ese esfuerzo para que la demanda se reduzca también allí".

LA ADVERTENCIA, "RESPALDADA POR DATOS TÉCNICOS"

En este sentido, ha aseverado que el Scrats "no acostumbra a ser el pastor mentiroso" sino que, cuando avisa de que viene el lobo, "habitualmente viene el lobo". Por ejemplo, recuerda que el Sindicato avisó en su momento que la desalación "tenía difícil encaje por cuanto podría suponer la ruina de muchas comunidades de regantes, y así está haciendo".

Asimismo, recuerda que el Sindicato "avisó de la complicación que nos podría presentar la aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha y la sociedad civil respondió, de forma que aquel Estatuto pasó de largo", y, hace un par de años, el Scrats "avisó de la peligrosidad que tenía el 'tasazo', y lo estamos comprobando con un incremento en todos los tramos de la tarifa del trasvase que afecta no solo a los regadíos, sino también al abastecimiento, es decir, a todas las economías familiares y empresariales".

"Cada vez que el Sindicato hace una aclaración, suele estar respaldado por datos técnicos, y no por dimes y diretes", según Jiménez, quien advierte que el Scrats sí que empieza a levantar ahora la voz "porque tiene datos".

Jiménez ha destacado la importancia que tiene la agricultura 2no solo como dividendo económico, sino como factor ambiental, factor empleador y, tras la última pandemia, como factor de seguridad". Porque ha recordado lo importante que ha sido durante la crisis sanitaria conseguir "que los centros de producción estuvieran cerca" y la poca inquietud que ha habido "respecto a la posibilidad de un desabastecimiento en los lineales de los supermercados del Levante".

Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de mantener un sector "tan importante, tan vital y tan activo como es el de la agricultura en el Levante".

ANUNCIA REUNIONES ANTE LA "GRAVEDAD" DE LO ANALIZADO

El Scrats tiene trabajando a su gabinete jurídico trabajando sobre la base de estudios técnicos de "prestigio internacional" y esa labor está "muy avanzada" porque el 30 de octubre concluye el plazo de alegaciones al EpTI del Tajo.

Ante la "gravedad" de lo analizado, el Scrats también reunirá a partir de esta misma semana a las mesas del agua de las provincias de Almería y Alicante, así como a los miembros del Círculo por el Agua, a las comunidades de regantes y mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil, "respetando evidentemente todas las normativas sanitarias".

Asimismo, hablará con las federaciones regionales de municipios. "Porque no hay que olvidar que la totalidad de los municipios de Murcia, 34 de los más grandes de la provincia de Alicante y 13 de los más ricos de Almería van a sufrir una merma del 18% en la llegada de agua del trasvase".

El objetivo de estas reuniones será "explicar la gravedad de implementar los 78 hectómetros cúbicos de desembalse de Entrepeñas y Buendía, en el mejor de los escenarios".

Al ser preguntado por movilizaciones, Jiménez ha señalado que, dentro del escenario "excepcional" actual de pandemia, "nos vamos a mover para hacer llegar todo este tipo de preocupaciones".

En su opinión, la ministra Teresa Ribera se muestra "preocupada" por uno solo de los aspectos, como mantener el hábitat y el buen estado de la masa del agua, pero "ha dado numerosas muestras de desinterés por lo que al uso agrario del agua se refiere".

"La ministra soslaya, quizá porque no está dentro de sus competencias, que hay un factor humano, económico y ahora también sanitario que nos dice que hay que mantener la agricultura a ultranza", ha remarcado Jiménez. "La sociedad, no solo los regantes, no puede prescindir de una pieza clave en el desarrollo de más de 80 poblaciones vinculadas al trasvase", ha aseverado.