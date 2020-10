Coronavirus.- Mor un infermer de l'Hospital de Llíria després de romandre 40 dies ingressat en la UCI

Segons Satse, es tracta del primer professional d'Infermeria a la Comunitat Valenciana víctima de la Covid-19, i destinat en Urgències de l'Hospital de Llíria. L'infermer, de 60 anys, treballava en aquest centre des de novembre del 2018, on va arribar traslladat des de l'Hospital La Fe.

Satse lamenta que "les dades de professionals sanitaris contagiats per Covid-19 a la Comunitat Valenciana continuen augmentant", de manera que, a data del 25 de setembre, ascendien 3.312. En concret, segons les seues dades, en l'autonomia s'han contagiat 1.068 infermeres i 115 estaven en quarantena.

El sindicat espera que aquestes xifres no seguisquen sumant perquè els infermers i infermeres de la Comunitat Valenciana "puguen seguir vetlant per la salut de tots els ciutadans fent front a aquest virus amb totes les garanties possibles".

Satse ha subratllat que aquesta defunció li ratifica en la seua exigència en què els professionals sanitaris "compten amb els equips de protecció adequats i necessaris, així com que se'ls facen els test de diagnòstic necessaris al més prompte possible" perquè "solament així s'evitarà el contagi i es podrà fer front al virus amb totes les garanties".

El Sindicat d'Infermeria vol destacar "l'enorme importància que ha dels sanitaris compten amb els equips de protecció adequats per a atendre i cuidar les persones contagiades o sospitoses de tindre el Covid-19".

"És fonamental i imprescindible que, per a fer front a aquesta crisi sanitària, es compten amb els suficients equips de protecció individual (EPI), pel greu risc que suposa per a la salut i seguretat de les infermeres i infermers, i de la resta de professionals sanitaris, així com de les persones del seu entorn (pacients, familiars, companys de treball)", ha incidit Satse.

Al mateix temps, considera "fonamental que es realitzen els test de diagnòstic de manera massiva a tots els sanitaris". Satse ha recalcat que els professionals sanitaris "són el principal i millor recurs per a lluitar contra aquesta pandèmia i si els mateixos no disposen del material de protecció necessari, els riscos de contagi i desatenció es multipliquen".

Per açò, el Sindicat d'Infermeria sosté que "no es pot permetre que cap sanitari exercisca la seua decisiva tasca posant en risc la seua seguretat i salut, i la del seu entorn i pacients, amb material inadequat, doncs el que està en joc és la seguretat i salut de tots".