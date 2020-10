Cvirus.- Greenpeace col·loca una mascareta geganta a l'estàtua de Gulliver de València amb el lema 'Pandèmia climàtica'

En la mascareta, realitzada en la "mítica" tela de pancartes de l'ONG, es pot llegir el missatge 'Pandèmia climàtica', juntament amb la crida 'La inacció ens ofega' instal·lat en el literari personatge de 70 metres de llarg.

Altres grups de voluntariat tenen previst eixir al llarg del dia a replicar l'activitat en altres estàtues de la ciutat, a escala més xicoteta, detalla l'organització en un comunicat.

Es tracta d'una iniciativa que Greenpeace duu a terme en xicotets monuments de la resta d'Espanya. Per exemple, a Madrid en la coneguda escultura d'un cap gegant anomenat Julia en la Plaça de Colón, en el centre de la capital.

En un context de crisi sanitària i socioeconòmica extraordinàries, l'organització ecologista insisteix així en la urgència de previndre els pitjors efectes de l'emergència climàtica que afronta el planeta.

"Davant la crisi climàtica, solament existeix una solució: reduir de forma dràstica les emissions de CO2. Si continuem posant en risc la salut del planeta, ens haurem d'enfrontar a moltes més crisis sanitàries i socioeconòmiques com la qual estem vivint ara per la Covid-19", alerta Tatiana Nuño, responsable de la campanya de canvi climàtic.

Després d'analitzar en profunditat els esborranys de la llei nacional de canvi climàtic, del pla nacional de clima i energia i de l'estratègia a llarg termini, l'ONG denuncia que cap d'ells estableix els objectius recomanats per la ciència per a assegurar que no se supera en 1,5 graus la temperatura global, com exigeix l'Acord de París.

Greenpeace recorda a més la importància que els fons destinats a la recuperació econòmica i social del país aprovats la setmana passada asseguren la reducció ràpida de les emissions. Al seu juí, "no es tracta solament de destinar un 37% del pressupost previst a inversió verda, sinó de definir amb exactitud què significa aquesta i garantir que està alineada amb les recomanacions científiques i que en cap cas es destina a mantindre els sectors contaminants".

Aquesta entitat, juntament amb Ecologistes en Acció i Oxfam Intermón, va demandar recentment el Govern per la seua inactivitat davant el canvi climàtic, un recurs admès a tràmit pel Tribunal Suprem i que dona inici a "un procés històric: el primer litigi climàtic a Espanya".

Per a l'ONG, els pròxims mesos seran clau per a augmentar els objectius climàtics i alinear-los amb la ciència: la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en almenys el 55% al 2030 respecte al 1990 i aconseguir el zero net de les emissions al 2040.

En el context europeu, els caps de govern de tots els països de la UE es reuneixen el 15 i 16 d'octubre per a decidir sobre els objectius climàtics i els plans per a la recuperació, després de la decisió del Parlament Europeu d'elevar l'objectiu de reducció d'emissions per al 2030 al 60%. Aquest és el motiu pel qual "milers de persones en tota Europa han pres els carrers i les xarxes socials per a exigir que facen un pas al capdavant en l'acció pel clima".