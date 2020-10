La Comunitat Valenciana arribarà aquest dimarts als 28º i està en alerta per risc d'incendis

Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquesta jornada s'esperen cels poc nuvolosos o clars, augmentant a intervals nuvolosos en la mitat nord a la vesprada. El vent de l'oest i nord-oest fluix amb intervals de moderat.

Les temperatures mínimes sense canvis o en lleuger ascens i les màximes en ascens. Així, en les províncies d'Alacant i Castelló es preveu una mínima de 12 i una màxima de 26º; i en la de València, de 13 i 28 respectivament.

Aemet ha recordat que hui fa 13 anys de l'episodi de pluges torrencials que van afectar especialment la comarca de la Marina Alta.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és extrem en l'interior de Castelló i alt en la resta de la Comunitat. Seguint les directrius del Pla Especial contra Incendis Forestals, es realitzaran vols de vigilància preventiva per les zones on hi ha risc extrem o alt d'incendis, ha indicat el '112 Comunitat Valenciana'.