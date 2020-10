Cuida tu pelo como una profesional y dale más brillo con este increíble secador iónico rebajado de Amazon

Largos, medios, cortos, lisos, con ondas o rizados. No importa cuál sea tu tipo de cabello, lo cierto es que todos necesitan de cuidado. Nos guste o no, a estas alturas el verano no es más que un recuerdo que a través de las fotografías del móvil nos permite revivir los días de sol. Sin embargo, puede que el exceso de agua salada por el mar y los químicos de la piscina, tengan todavía dañado nuestro pelo. Más todavía, si con los cambios de temperatura no le hemos prestado ningún tipo de atención o tratamiento. Una mascarilla cacera nunca viene mal.

No debemos olvidar que si de rutina se trata, en todo proceso de belleza el secador de pelo es una herramienta clave y que nunca puede faltar en casa. No obstante, con tanta oferta en el mercado, la elección de este tipo de productos puede resultar un tanto confusa. Especialmente, si no sabemos detectar las diferencias entre uno normal y otro iónico, por ejemplo. Estos últimos, se han transformado en los favoritos entre los expertos de cuidado capilar. Y es que entre varias ventajas, ayudan a aumentar el brillo y reducen el tiempo de secado, y por tanto, el daño en el cabello producto del calor. Como dato, no olvides estar atento a las tendencias en peinados y complementos esta temporada.

Pero si de facilitar tu elección se trata, como siempre, en 20decompras queremos ayudarte y justo hoy hemos dado con una oferta de secador de pelo iónico en Amazon que no puedes dejar pasar. Con seis ajustes de velocidad y temperatura, la edición especial de la marca BaByliss puede ser tuya por menos de 45 euros. ¿A qué esperas para tener el tuyo? Dispone de un botón de aire frío para fijar el peinado y también incluye una boquilla para modelado, otra para alisado y un difusor para mantener las ondas naturales. ¡Corre que vuelan!

Para un cabello más brillante y cuidado, el secador iónico de BaByliss. Amazon

Por qué deberías tener el tuyo

Emite iones negativos para evitar la electricidad estática. Conseguirás un pelo más brillante, suave y sin encrespamiento con solo una pasada.

Este secador destaca por su diseño compacto, comodidad de uso y sobre todo por su rendimiento profesional.

Tiene seis ajustes de velocidad y temperatura. También dispone de botón de aire frío. Para resultados más duraderos en todo tipo de cabello.

Su motor AC tiene una vida útil de más de 1.000h y una potencia de 2.400W que consigue un secado más rápido.

Con su cable articulado lograrás una total libertad de movimiento.

Incluye boquillas para moldear y para alisado. También cuenta con un difusor profesional para crear y mantener ondas. Y una bolsa de almacenaje para todos tus accesorios.

¿Quieres hacerte de Amazon Prime?Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratis para descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.