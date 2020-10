Puig critica el “‘procés’ invisible” de Madrid pel pols al Govern

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va cridar ahir a la “cohesió” enfront de la “confrontació” durant la seua visita a Madrid amb motiu del Dia de la Festa Nacional. Puig va recordar la “situació excepcional” que vivim a causa de la pandèmia de Covid-19 i va destacar la necessitat que les institucions treballen unides i coordinades per a fer-li front.

“Una situació excepcional com la que estem vivint exigeix la màxima fortalesa de les institucions per a generar seguretat i confiança als ciutadans”, va dir. En aquesta línia, va defensar que “les institucions no estan per a confrontar, sinó per a cooperar”, i va advertir que “utilitzar-les per a la confrontació produeix la desafecció” entre la ciutadania.

El líder del Consell va fer també referència a l'enfrontament de l'Executiu madrileny amb el Govern per la imposició de l'estat d'alarma: “La partidització de la institució actua com un dissolvent de l'afecció democràtica. Madrid és Espanya, però Espanya és molt més que Madrid. Espanya s'enfortirà en la mesura que siga com és, amb més cohesió social i amb major cohesió territorial”.

Sota aquestes premisses, va alertar que “el procés invisible és tan contraproduent com el procés català”, una crítica vetlada i directa contra l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso. Així, va recalcar que “Espanya ha de ser un espai de convivència” i “d'igualtat més enllà de l'essencialisme identitari”. “Les banderes, si no uneixen, són símbols inútils per a la convivència”, va resoldre.

593 nous positius en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat va informar ahir d'un total de 593 nous casos de coronavirus, dues defuncions i dotze brots des de l'última actualització del divendres. D'aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 5.358 casos en la Comunitat, la qual cosa suposa un 9,65% del total de positius (45.864) registrats des de l'inici de la pandèmia.

Els 593 contagis confirmats per prova PCR es distribueixen de la següent forma: 27 a la província de Castelló, 202 a Alacant i 364 a València. El nombre total de pacients sense assignar és de set. A més, s'han registrat dues defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.690 persones: 249 a Castelló, 587 a Alacant i 854 a València.

Els hospitals valencians tenen actualment 473 persones ingressades: 55 a la província de Castelló, amb 7 pacients en UCI; 159 a la província d'Alacant, 30 d'ells en l'UCI; i 259 a la província de València, 35 d'ells en UCI.

Així mateix, la conselleria va registrar 925 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 48.485: 5.558 a Castelló, 16.068 a Alacant i 26.819 a València. A més, hi ha 3 altes noves sense assignar, per la qual cosa el total d'altes sense assignació ascendeix a 40.

Respecte als focus del virus, la Comunitat ha registrat dotze nous brots. El més nombrós, amb nou positius, es correspon a Onda i és d'origen social. Li segueixen un brot de huit casos a Elda que s'ha produït en un centre educatiu i un altre a Castelló amb set persones afectades i origen social. També destaca un brot a Puçol amb sis casos i d'origen laboral.

A València s'han detectat tres brots d'origen social: dos de tres casos i un de cinc. La resta de focus se situen a Xàtiva (4 casos, origen laboral), L'Olleria (3 casos, origen social), Santa Pola (3 casos, origen social), Benifairó de la Valldigna (3 casos, origen social) i Alcoi (3 casos, origen social).

Calma en l’Educació

El 99,3% dels 47.000 grups d'alumnes de les escoles i instituts valencians sostinguts amb fons públics ha seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència en la cinquena setmana de curs, del 5 al 8 d'octubre. Per tant, dels 1.845 centres que conformen el sistema educatiu valencià, han finalitzat la cinquena setmana del curs sense cap aula parcial o totalment confinada el 87,9%, segons va explicar la Generalitat.

En la cinquena setmana de curs s'ha determinat el confinament de 144 grups de 80 centres educatius, s'han desconfinat 177 grups de 119 centres i romanen confinats d'altres setmanes 196 grups de 143 centres. Així, el total de grups confinats, totalment o parcialment, a la finalització de la cinquena setmana ha sigut de 340 grups de 223 centres.

A les comarques de València hi ha 101 centres que tenen 143 grups confinats. És a dir, el 99,4% dels prop de 24.300 grups està fent classes presencials amb tota normalitat. Aquestes dades, subratlla el Consell, demostren que els centres educatius valencians són detectors de contagis, més que espais de contagi.

La Policia tanca un restaurant

Agents de la Policia adscrita a la Generalitat van clausurar un restaurant a Albalat dels Sorells (València), que mancava de tota mena de permisos i llicències. A més, al costat del local també van trobar una fàbrica de formatges i una vaqueria clandestines que exercien activitat diària. A l'interior del restaurant –un rostidor– els agents van trobar a 20 persones menjant i van obrir fins a 17 actes per incompliments de les normes sanitàries antiCovid-19.