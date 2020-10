Los médicos de atención primaria inician una huelga de cuatro días en Cataluña

Unos 5.900 facultativos de los Centros de Atención Primaria (CAP) del Instituto Catalán de la Salud (ICS) están llamados a partir de este martes a una huelga de cuatro días para reclamar mejoras laborales y retributivas. La parada la convoca el sindicado Médicos de Cataluña, considerando que se está produciendo "el desmantelamiento del primer nivel asistencial" del sistema de salud pública e insta el ICS a negociar.

El gerente del ICS y secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ya respondió que no está dispuesto a negociar en esta situación y que ve la huelga "absolutamente inoportuna", en plena pandemia y en la semana en que se quiere empezar a vacunar de la gripe. Esta huelga no ha generado el mismo consenso que la del 2018, a la cual se sumaron otros profesionales.

Los facultativos de la atención primaria -médicos de familia, pediatras, odontólogos, ginecólogos y radiólogos- están llamados a secundar la parada prevista hasta viernes. El presidente del Sector Primaria ICS de Médicos de Cataluña, Javier O'Farrill, afirmó en el anuncio de la convocatoria que esta es la huelga de la "desesperación" ante la "dejadez" de la administración.

El sindicato exige al ICS el cumplimiento íntegro del acuerdo de salida de huelga del 2018 que, advierte, "todavía no se ha desplegado en su totalidad". Médicos de Cataluña pide aumentar la plantilla médica para dar respuesta a las necesidades asistenciales generadas por la pandemia de la covid-19, así como mejores retribuciones para "retener y captar el talento médico" y "recuperar como mínimo el 30% del poder adquisitivo perdido durante los recortes sanitarios", entre otras reivindicaciones.

El ICS considera que las demandas que plantea el sindicato son "inasumibles" y que promover una negociación sindical es "del todo inapropiado" en un momento "de extraordinario esfuerzo y tensión financiera". En un comunicado emitido el pasado sábado, justo después del anuncio de huelga, el ICS tildó de "como mínimo, desafortunado" que el sindicato afirme que "no se cumplen algunos mínimos puntos del acuerdo de salida de huelga" de noviembre del 2018 cuando todavía no han pasado los dos años que se pactaron para implantarlos.

La huelga de la última semana de noviembre de 2018 generó un gran consenso entre los profesionales de la primaria. El sindicado Médicos de Cataluña convocó a los facultativos en una huelga de cinco días para exigir mejoras urgentes ante la sobrecarga asistencial y la pérdida de poder adquisitivo. Finalmente la huelga duró cuatro días porque se acabó llegando al acuerdo. Aquella misma semana el movimiento Rebelión Primaria Primaria (RAP), bajo el paraguas de la CGT, convocó todos a los trabajadores de los CAP una huelga de cinco días.

Esta vez, no obstante, los movimientos profesionales y sociales no se han sumado. Rebelión Atención Primaria (RAP) -movimiento que agrupa CAPs de toda Cataluña y algunos ayuntamientos- anunció en un comunicado que no apoya a la huelga. Si bien coincide en algunas de las reivindicaciones y alerta que la primaria se encuentra en una "situación crítica", la RAP considera que la defensa del sistema público de salud tiene que ser coordinado entre todos los profesionales y la ciudadanía.

Por su parte, el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP) asegura que también comparte algunas de las demandas de la convocatoria, pero cree que el momento "no es el más oportuno socialmente" y que la huelga "no se ha explicado" a la ciudadanía y no se la ha "implicado" en la lucha. Esta asociación abierta a profesionales sanitarios y ciudadanos considera que no se puede plantear una parada solo de médicos "sin contar con todos los miembros de los equipos".

El Decreto de Trabajo ha dictado que se tiene que garantizar el normal funcionamiento de la asistencia urgente para los centros de atención continuada y urgente (CUAP, PEC y PADES). Para el resto, el servicio se tiene que prestar, como mínimo, con un cuarto de la plantilla durante las dos primeras jornadas de huelga y con un tercio a partir del tercer día de huelga.