¿Por qué Navarra no ha decretado el estado de alarma a pesar de superar a Madrid en incidencia de Covid?

Navarra estrena este martes las nuevas restricciones decididas por el Gobierno regional para toda la comunidad ante el avance de la COVID-19, que deja ya una incidencia de 746 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según el último balance publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad.

Esta incidencia es la más alta de toda España y supera de lejos a los 501 casos que ha registrado la Comunidad de Madrid -según los datos del Ministerio, pues la Consejería madrileña de Sanidad todavía no ha actualizado este dato-. Sin embargo, Navarra no ha aplicado la fórmula del estado de alarma para decretar unas medidas que conllevan limitaciones a las reuniones, que no pueden superar las seis personas; al horario de los establecimientos de hostelería, que han de cerrar a las 22.00 horas; y de reducción de aforos, entre otras restricciones.

Y es que tras un descenso de contagios de en torno al 20% a comienzos de la semana pasada, desde el jueves la cifra de positivos confirmados con pruebas PCR ha subido a más de 400 casos diarios y este lunes ha llegado a los 546, los "peores datos" de la pandemia, según ha reconocido la presienta María Chivite.

Una situación que a juicio del Gobierno foral obliga a tomar medidas cuando aún "estamos a tiempo" para evitar que la pandemia gane terreno este otoño y se cree un problema en la asistencia hospitalaria, aunque de momento Chivite ha indicado que no se ha planeado ni restringir la movilidad ni el confinamiento de la comunidad, unas medidas que en la Comunidad de Madrid sí se aplican bajo el paraguas del estado de alarma decretado por el Gobierno central desde el viernes.

La diferencia entre Navarra y Madrid para decretar el estado de alarma se encuentra en la positividad de PCR realizadas -en la región dirigida por la popular Isabel Díaz Ayuso es del 19% y en la comunidad gobernada por la socialista María Chivite es del 11%- y en la ocupación de las UCI, que en la Comunidad madrileña es del 38,28% y en la Comunidad foral, del 24,81%, según los datos publicado este lunes por el Ministerio de Sanidad. Además, mientras que en Madrid hay 340 personas ingresadas por Covid en las UCI en las últimas 24 horas, en Navarra son 31.

Navarra se queda al borde de tener que aplicar las medidas del Ministerio, pues reúne todos los requisitos salvo el de la presión en las UCI

Tener un porcentaje de camas UCI ocupas por Covid superior al 35% y una positividad en las PCR realizadas mayor del 10%, junto a superar la incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, son los tres criterios homogéneos que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 30 de septiembre para aplicar en las zonas de más de 100.000 habitantes que los reunieran las medidas recogidas en la orden que de dicha reunión salió firmada por el ministro Salvador Illa.

Críticas desde el PP

En este sentido, Navarra se queda al borde de tener que aplicar las medidas del Ministerio, pues reúne todos los requisitos salvo el de la presión en las UCI. No obstante, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, aseguró este lunes en clara referencia a Navarra, que "en otras regiones con peores datos que Madrid habrá que ver si toma las decisiones contundentes" y expresó que espera que el Estado aplique medidas "con la misma contundencia y criterios que en Madrid porque será difícil de entender" que no lo haga.

El Grupo Covid-19 formado por técnicos del Ministerio y de la Comunidad de Madrid se reúne este martes por la tarde y desde la Comunidad de Madrid se colverá a pedir al Gobierno el levantamiento del estado de alarma tras la bajada de la incidencia. Sin embargo, el ministro Illa ha descartado esta posibilidad este martes por la mañana y ha asegura que el objetivo es que la incidencia en Madrid baje de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. "En Navarra hay una incidencia alta acumulada, pero hay un 70% de trazabilidad", ha apuntado al respecto.

La presión desde el PP para el levantamiento del estado de alarma en Madrid llega desde el propio presidente del partido, Pablo Casado, que ha pedido que lo retire "de inmediato" por basarse en datos antiguos.