La nueva vida de Carlos Lozano, sin ofertas en televisión: 'healthy', con novia y estrenando casa más 'modesta'

Tras más de medio año 'desaparecido', Carlos Lozano ha sido captado por las cámaras de Viva la vida, a quienes ha relatado cómo es su nueva vida alejado de la televisión, medio del que no recibe ninguna oferta para trabajar. Al menos, una que a él le agrade.

Sin embargo, al exsuperviviente no le van mal las cosas. En declaraciones al programa que presenta Emma García, Lozano ha contado su día a día.

Ha vendido su chalet valorado en un millón de euros y se ha comprado un piso lejos de la zona en la que vivía. Ahora lo hace en el barrio de Salamanca de la capital, aunque el piso nada tiene que ver con el anterior, ya que ahora se trata de un piso de 70 metros, mucho más modesto y alejado de la vida de lujo que llevaba antaño.

Además, su nuevo entorno asegura que lleva una vida healthy, ya que le han visto haciendo deporte, en el gimnasio y paseando a su perro.

En cuanto al trabajo en la tele, asegura que espera volver más pronto que tarde. "La cadena (Telecinco) dice que ya me darán un programa algún día. Pero bueno, yo estoy contento, ellos sabrán si tienen a otra gente para presentar, pues que presenten, si no hay ningún problema".

Sin un programa desde hace cuatro años, ¿cómo sostiene su economía? "No me puedo quejar, he trabajado toda mi vida y he sido ahorrador. Sigo con el campo, a donde me voy los fines de semana", asegura.

Del estado de su corazón, Miriam Saavedra adelantó que el presentador tiene una nueva ilusión en forma de novia, pero de momento lo único que parece cierto es que Lozano está ilusionado no solo con esto, sino con algunos proyectos, como el de escribir un libro.