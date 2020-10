Anabel Dueñas rompe su silencio y se ríe de los rumores de que Rocío Carrasco la tiene 'abducida': "No estoy secuestrada"

"Yo quiero pedir un rescate pero que a mi familia no se lo pidan, por favor". Con esas irónicas palabras Anabel Dueñas salía al paso ante la prensa de las insinuaciones que dicen que está 'secuestrada' por Rocío Carrasco.

"Me he traído el pañuelito verde para que me rescaten", añadía la artista, que estos días llegaba con sus funciones del musical Qué no daría yo por ser Rocío Jurado a Boadilla del Monte.

Palabras de Dueñas, acompañada de la hija de 'la más grande', que ponían punto final a los rumores que dicen que Carrasco la tenía 'abducida'. "No estoy secuestrada", decía ya en un tono más serio en unas declaraciones que recogió Socialité.

En cuanto a sus compañeros de OT, incluida Mercedes Durán, que en su día fue su mejor amiga y casi considerada su hermana, Anabel solo tuvo buenas palabras hacia ella y su familia, a quienes envió un beso.