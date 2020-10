Yibing, en 'El hormiguero': "Ni de coña en China han muerto 4.700 personas de coronavirus"

Yibing apareció este lunes por primera vez en esta temporada de El hormiguero y Pablo Motos no pudo contenerse y exclamó: "¿Es una broma? ¡Estás negra!", al ver el bronceado de su colaboradora.

"Ya no puedo hacer videollamadas con mis padres porque se enfadan conmigo al estar así", afirmó la joven. El presentador comentó que "te has ido a Lanzarote y te has puesto al sol. Un chino en la playa es algo que no se ha visto nunca...".

Yibing le contestó que "quería probarlo una vez en mi vida", pero Motos insistió en su bronceado: "¡Madre mía! Y has vuelto de otro color", afirmó entre risas. Ignatius Farray, el invitado del día, añadió: "Con este color pareces sudamericana".

Yibing, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

El coronavirus en China

Tras comentar el verano de la colaboradora, el presentador preguntó: "¿Qué cuentan tus padres en China ahora? ¿Cómo estáis allí?". Yibing le respondió que "me han dicho que hasta ayer China llevaba 56 días consecutivos sin casos locales confirmados". Y añadió: "Ellos ya van sin mascarilla, solo la usan en el autobús".

"Pero justo ayer aparecieron doce casos locales nuevos de coronavirus en la ciudad de Qingdao. El ayuntamiento le va a hacer la prueba de PCR a todos los habitantes de allí, son nueve millones y medio y las van a terminar en cinco días", comentó la colaboradora del programa de Antena 3.

El valenciano mostró su asombro ante lo que le había comentado Yibing: "Salen doce casos, hacen nueve millones de PCR en cinco días...", pero añadió: "¿Tú te crees que en China solo ha habido 4.700 muertos?".

La colaboradora fue muy clara en su respuesta: "Ni de coña, pero tampoco confío en los números de los demás países, todos mienten".