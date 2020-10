La OMS, "inquieta" por los graves efectos a largo plazo de la COVID en pacientes que la pasaron con síntomas leves

A la Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo le preocupan los casos graves y las muertes causados por el coronavirus, sino que también ha alertado sobre los "graves" efectos secundarios de la enfermedad desarrollados por pacientes que la superaron con síntomas leves.

"No sólo nos inquietan los casos, las hospitalizaciones o las muertes, sino los impactos a largo plazo que empezamos a ver en individuos que incluso pasaron la enfermedad con síntomas leves", ha señalado este martes la directora técnica de la organización, Maria Van Kerhove Van Kerkhove, en rueda de prensa.

En este sentido, ha asegurado que "solo ahora" empiezan a ver "efectos en corazón, cerebro, pulmones o en la salud mental". Por ello ha insistido en la importancia de seguir siendo importante combatir el aumento de los contagios pese a que la mortalidad del coronavirus sea ahora relativamente baja (un 0,6 por ciento de los casos).

Así, Europa cuenta actualmente con hasta tres veces más contagios diarios que en los meses de marzo y abril pero son cuatro veces menos los fallecidos, lo que según la experta estadounidense es resultado de que "se hacen más pruebas, se rastrea mejor y se encuentran antes los casos menos graves".

Otra razón, ha explicado, es el hecho de que el virus haya cambiado el patrón de edad de las personas a las que afecta, ahora que los más jóvenes socializan más, mientras se ha conseguido prevenir brotes en instalaciones tales como las residencias de ancianos, donde hubo una alta mortalidad en los primeros meses de pandemia.

Los casos parecen descender lentamente en América

Mientras los casos suben rápidamente en Europa parecen descender lentamente en América, aunque el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha subrayado en la misma rueda de prensa que "hay tendencia a la baja, pero los números siguen aún muy altos en Brasil y otros países de la región". Asimismo, ha añadido que el descenso "no significa que las cifras puedan repuntar, como se ha visto en otras regiones, a veces a un ritmo extremadamente rápido".

Los expertos de la OMS han sido preguntados también por un reciente estudio de científicos australianos en el que se muestra que el coronavirus causante de la COVID-19 puede resistir hasta 28 días en billetes y otros objetos.

"Lo que se extrae de ello es que la higiene de manos sigue siendo esencial", ha comentado Ryan al respecto, recordando que "el agua y el jabón son una de las intervenciones sanitarias más eficaces a la hora de librarse de todo tipo de bacterias".

Respecto a la actitud del presidente estadounidense Donald Trump, quien pese a haber dado positivo por COVID-19 se ha reincorporado rápidamente a la campaña electoral, los expertos han preferido no comentar casos individuales pero remitieron a los consejos que dan los servicios sanitarios nacionales.

La red sanitaria de Estados Unidos, han recordado, recomienda aislarse del resto de la gente en los 10 días posteriores a que los primeros síntomas aparezcan, y esperar a que pasen 24 horas sin fiebre antes de estar junto a otros

"A veces sólo queda no salir de casa"



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha expresado este lunes su preocupación por el aumento de casos en regiones como Europa y América, y ha advertido que ante ello a algunos países no les quedará más remedio que recurrir de nuevo a confinamientos locales.

"Entendemos la frustración de muchos países a medida que ven los casos subir de nuevo", ha señalado en rueda de prensa Tedros, quien ha indicado que "llegado cierto punto no hay otra cosa que hacer que dar órdenes de quedarse en casa para ganar tiempo y usarlo para elaborar planes, preparar a los trabajadores sanitarios y mejorar los test".

El experto etíope ha añadido que en la actual situación sigue sin ser una opción dejar que más gente se contagie para intentar lograr inmunidad de grupo, porque, ha advertido, "dejar que el virus circule llevará a infecciones, sufrimientos y muertes innecesarias". "En la mayoría de los países menos del 10% se ha infectado", ha recordado el máximo responsable de la OMS, lo que, unido a la falta de vacuna, impide utilizar una estrategia tan arriesgada como la de buscar la inmunidad de grupo.

"Nunca se ha utilizado como respuesta a una epidemia, y mucho menos ante una pandemia, plantea problemas éticos", ha asegurado Tedros, para recordar que todavía no hay estudios suficientes para confirmar cuánto dura la inmunidad de las personas que ya han pasado la COVID-19, y si ésta es igual en todos los individuos. "Permitir que un virus tan peligroso circule libremente no es ético y simplemente no es una opción", insistió Tedros, y añadió que la alternativa son las otras opciones que "desde el primer día" ha dado la OMS: buscar los casos, aislarlos, hacer tests, tratar a los pacientes, y rastrear los contactos de los contagiados.

Las aplicaciones de rastreo de casos de COVID-19 están ayudando

Tedros ha subrayado que en esta labor están ayudando las aplicaciones de rastreo de casos de COVID-19 para móvil, con exitosos ejemplos en países como India, Dinamarca y Reino Unido, y ha subrayado que la OMS está colaborando con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades para perfeccionar estas herramientas digitales.

En los pasados tres días se batieron récords de contagios diarios globales, ahora la máxima marca son los más de 378.000 del domingo, y Europa ha llegado a más de 120.000 por jornada, triplicando las cifras de los meses de confinamiento.