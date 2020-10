Adelante solicita la adhesión de la Diputación a la red de entidades locales para la agenda 2030

Al respecto, han incidido en un comunicado en que "esta crisis sanitaria, social y económica pone de manifiesto y acelera una premisa fundamental sobre la que se sustenta la Agenda 2030, la necesidad de un cambio definitivo del modelo productivo y social alineado con los ODS". "Ésta debe ser una de las bases de la reconstrucción, es la prioridad centrada en la transición ecológica y la justicia social", han subrayado.

De igual modo, han recordado que el pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII pleno de la FEMP, se renovó y reforzó políticamente el liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y territorios de abajo arriba, a través de la Declaración específica en favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Precisamente, han continuado, desde el pleno de la FEMP se determinó promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda 2030 en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la implicación de los diferentes actores locales.

También fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia política, promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión a nivel local y una adecuada articulación multinivel y multiactor para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local; y trabajar con los gobiernos locales líneas de actuación concretas tras la crisis provocada por el COVID-19 para dar una respuesta en el territorio alineada con la Agenda 2030.

Desde la coalición han afirmado que "a lo largo de casi cuarenta años el trabajo en red de la administración Local ha sido esencial para la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos que favorecen el mejor diseño e implementación de políticas públicas. Una labor en red que la Federación debe favorecer para la alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Asimismo, han incidido en que la FEMP ha sido incluida por el Gobierno en el plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030, "como institución palanca en el impulso de la Agenda poniendo en valor el papel de liderazgo que ha venido ejerciendo en los últimos años".

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019 la creación de la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. La Red se constituirá con los gobiernos locales que se comprometan a implementar los ODS en la agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales.

Su principal objetivo será favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local.

Han añadido que la red será el instrumento que ofrecerá herramientas a los gobiernos locales para que alcancen sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los Gobiernos locales pautas, información y propuestas de actuación para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás.

"Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como referentes globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y resultado de una intensa labor de incidencia de los gobiernos locales y de las asociaciones que les representamos, para lograr que la voz de los poderes locales cuente, haciendo nuestra, una responsabilidad internacional que pone el acento no sólo en no dejar a nadie atrás sino en no dejar ningún lugar atrás. Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una estrategia propia", han concluido desde IU y Podemos.