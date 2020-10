Directo | Cataluña pide salir lo "imprescindible" de casa durante 15 días y Navarra y Ceuta establecen nuevas restricciones

El avance imparable del coronavirus en España ha hecho que varias comunidades anuncien nuevas restricciones para frenar la tasa de contagios. La primera en hacerlo fue Navarra, cuya presidenta, María Chivite, reconoció que "llegamos a esta segunda ola con unos datos que son malos", con varios días consecutivos registrando más de 400 nuevos positivos. Habrá limitaciones en reuniones sociales y aforos, pero no se restringirá la movilidad: "No queríamos que los jueces nos tumbasen las medidas", justificó. En su comparecencia, Chivite sacó pecho: "A Navarra no ha tenido que venir nadie a imponernos medidas, somos nosotros los que las ponemos, por cierto, más restrictivas que en la Comunidad de Madrid".

Precisamente, el Gobierno regional de Madrid impondrá este lunes restricciones en cuatro nuevas zonas básicas de salud (ZBS) en los municipios de Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Coslada y Collado Villalba, que registran una incidencia de más 750 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. A estas zonas no les afecta el estado de alarma porque se ubican en municipios de menos de 100.000 habitantes.

En Cataluña, por su parte, la Generalitat avanzó que esta semana anunciarán nuevas medidas que buscan reducir la movilidad y las interacciones sociales y ya han pedido a las empresas que prioricen el teletrabajo.

La ciudad autónoma de Ceuta, por su parte, ha sido la última en sumarse al anuncio de restricciones para contener la expansión del virus en su territorio.