María Isabel denuncia ante la SGAE la utilización de su canción para la parodia "Antes facha que chavista"

Los Meconios, InfoVlogger y Liusivaya son conocidos por utilizar las redes sociales para hacer parodias de canciones. En esta ocasión, una de ellas ha desatado la polémica.

Antes facha que chavista es la versión que ha realizado estos humoristas de la canción Antes muerta que sencilla de María Isabel.

En ella, se dicen frases como "nos llaman fachas, como un insulto, y yo lo llevo a mucha honra, con orgullo", "antes facha que chavista, que socialista, que marxista, que femiloca".

"Yo no tengo nada que ver con este asunto". María Isabel ha querido desmarcarse de esta versión emitiendo un comunicado. "Los que me conocéis, sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción", ha declarado.

Además de desvincularse de esta polémica, ha querido ir un paso más allá, alertando de lo sucedido a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). "He comunicado a la SGAE este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización", concluía.