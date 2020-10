Almeida pedirá a Sánchez el martes que decaiga el estado de alarma

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este domingo que pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que suspenda el estado de alarma en la capital "en cuanto se dejen de cumplir cualquiera de las condiciones que el Ministerio de Sanidad impuso, que previsiblemente será el martes".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Madrid tras recorrer el Paseo del Prado entre Neptuno y Cibeles, donde ha demandado que el trato "sea igual para todos". En este sentido, recuerda que Alcalá de Henares está fuera de las restricciones "porque ya no está por encima de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes durante cinco días consecutivos".

Almeida ha asegurado que esa misma condición Madrid "la va a cumplir mañana", por lo que demandó que Sánchez trate a la capital igual que a Alcalá. Sostuvo que los criterios hay que "aplicarlos a todos por igual", porque "la igualdad es fundamental, porque da certezas y confianza a los ciudadanos".

De este modo, ha insistido en que, en cuanto se deje de cumplir en la capital el requisito de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes, demandará que decaiga el estado de alarma, porque es una medida "excepcional, limitadora de derechos y libertades fundamentales y adoptada unilateralmente por el Gobierno de la nación".

Basta de señalar a Madrid

El alcalde apuntó que en Madrid "no queremos ser más que nadie", sino que "queremos un trato igual para todos". Por ello, criticó que cuando en Navarra la tasa de contagios es muy superior a la de la Comunidad de Madrid "no hemos oído hablar en ningún momento ni a Sánchez ni a (Salvador) Illa decir que hay que tomar medidas".

En este sentido, añadió que "no estoy estigmatizando a Navarra, no tengo nada contra Navarra", pero "lo único que digo es que Madrid no somos más que nadie, pero tampoco menos". Además, "tampoco queremos ser constantemente el objeto de debate o controversia por parte del Gobierno de la nación".

Almeida ha reconocido que "habremos hecho las cosas mejor o peor", pero remarcó que "se ha puesto el mismo esfuerzo y el mismo empeño que en todas las comunidades autónomas". Por ello, lamentó que el Gobierno de España "no haya puesto el mismo empeño y la misma intensidad en señalar a unas comunidades respecto a otras y ha focalizado todos sus esfuerzos en la Comunidad de Madrid".

El alcalde de Madrid ha denunciado que el Gobierno "no quiere ver los datos de Navarra, no quiere ver que somos el peor país en la segunda ola, no quiere ver que España no se puede fragmentar en comunidades autónomas". De este modo, ha continuado, "alguna responsabilidad tendrá el Gobierno cuando fuimos el peor país en la primera ola y cuando somos el peor país en la segunda ola".

Almeida ha insistido en que "basta ya de señalar a Madrid y que Madrid siempre sea el culpable de todo". Además, apuntó que "hay que colaborar y ayudar, pero lo que no puede ser es que con datos de otras comunidades peores que Madrid, solo se hable de Madrid".

Superado el pico

El alcalde ha incidido en su petición de que se trate igual a Madrid que el resto de territorios, por lo que demandó que "se nos aplique el mismo rasero", lo que "evitará esa imagen de confrontación, que no nos ayuda a las administraciones".

Almeida ha comentado que el estado de alarma"tiene que durar el tiempo estrictamente adecuado a que los requisitos se cumplan". A pesar de que, en su opinión, no proceda el estado de alarma, el regidor madrileño ha reconocido que "los datos de Madrid son preocupantes".

A pesar de ello, "hay que ver de dónde venimos y a dónde vamos". En este punto, el alcalde ha asegurado que "el pico se produjo hace dos semanas y vamos hacia abajo en el número de contagiados y hospitalizados, y en sentido ascendente en el número de altas".

Por ello, ha constatado que "hemos superado el pico de la segunda ola de la curva", pero insiste en que "hay que seguir trabajando".