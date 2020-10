Negarse a que un porcentaje enferme, medidas no "impuestas"... las 'puyas' de la navarra Chivite a Ayuso

Una rivalidad más o menos soterrada acompaña a la segunda ola del coronavirus. Es entre gobiernos autonómicos que se ven obligados o forzados a tomar medidas para frenar los contagios y que ese domingo han subido a la superficie mediante recados de Pamplona a Madrid y en sentido contrario. Durante el anuncio de las nuevas medidas que entrarán en vigor el martes, la presidenta navarra, la socialista María Chivite, no ha escatimado en mensajes alusivos a la presidenta madrileña, la popular Isabez Díaz Ayuso. El objetivo, trazar una clara diferencia entre su manera de actuar y la del gobierno madrileño. Desde la capital la ha respondido casi simultáneamente su alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que ha sugerido un trato de favor a Navarra por parte del Gobierno central.

La primera 'puya' de Chivite a Díaz Ayuso ha hecho referencia a una reciente entrevista en Abc, donde dijo que "no se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para que el 1% contagiado se cure". Chivite no ha mencionado estas declaraciones pero he dejado claro que ella no piensa actuar así.

"No estamos dispuestos a asumir que un porcentaje de personas tienen que enfermar gravemente para que las demás sigan con su vida como si no pasara nada", ha afirmado.

Por otra parte, ha dejado claro que el Gobierno navarra adopta las medidas de motu proprio y no ha obligado al Gobierno central a "imponerlas", como ocurrió este vienes en Madrid. "A Navarra no ha tenido que venir nadie a imponernos medidas, somos nosotros los que hemos tomado las decisión, con medidas que son bastante más restrictivas que en la Comunidad de Madrid".

En este sentido, Chivite se ha adherido a la acusación que se hace a Ayuso desde el Gobierno central: "En Madrid se ha hecho [el estado de alarma] porque la Comunidad no tomaba decisiones. El estado de alarma ha tenido que ser así porque ellos mismos no tomaban las decisiones", ha aseverado Chivite.

En los últimos días, han sido recurrentes los comentarios, particularmente desde el PP, acerca de los numerosos contagios que también se dan en Navarra mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez solo apuntaba a Madrid, En este sentido, la presidenta foral ha indicado que su comunidad no cumple los criterios. "No estamos con las UCI por encima dl 35%, pero s que no queremos llegar hasta allí", ha dicho.

Respuestas de Martínez-Almeida

Los comentarios de Chivite desde Pamplona han tenido este domingo un eco casi simultáneo en Madrid, Allí, Martínez-Almeida ha insistido en el agravio comparativo al preguntarse si "han oído hablar al ministro Illa de Navarra".

Como Chivite, el alcalde de Madrid ha negado que esto sea una carrera entre comunidades o que su deseo es que confinen la Comunidad Foral pero ha sugerido que no lo hay cuando ha pedido "un trato igual para todos y en Navarra la tasa de contagios es mayor que en la Comunidad de Madrid".

Martínez-Almeida también se ha revuelto contra la acusación de que Díaz Ayuso no ha tomado medidas. "Le diría a la presidenta de Navarra que hace tres semanas la Comunidad de Madrid aplicó restricciones a tres millones de ciudadanos, con 36 zonas básicas que posteriormente se aplicaron a 45".

"De verdad está diciendo que restringir movilidades a 45 zonas básicas [de salud] no es adoptar medidas?", ha reprochado.