Ciudadanos cree que sería "un escándalo" que el Supremo no imputara a Iglesias por "cuestiones técnicas"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y abogado del Estado, Edmundo Bal, cree que sería "un escándalo" que el Tribunal Supremo no imputara al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por "cuestiones técnicas" del 'caso Dina' como que ella no denunció o que aún no hay sentencia del 'caso Villarejo'.

Así lo expresó en una entrevista donde reconoció que en el caso hay "cuestiones de carácter técnico que pueden hacer que el Supremo salga por un lado o por otro".

Se refería a que, según Podemos, la exasesora de Iglesias Dina Bousselham tendría que haber denunciado a su antiguo jefe para que se le impute por revelación de secretos, o a que para acusarle de denuncia falsa hace falta primero un sobreseimiento del 'caso Villarejo' del que el 'caso Dina' es pieza separada.

"Si al final resulta que por estas cuestiones técnicas no se investigan estos hechos, me parecería un verdadero escándalo, si tenemos en cuenta la gravedad de los hechos", dejó caer Bal, quien recordó que éste es "el caso que hace que Podemos acuñe el término 'cloacas del Estado' para tener un rendimiento político". Es decir, que "a sabiendas, con pleno conocimiento, utilizó la justicia sabiendo que mentía para aprovecharse políticamente y aparecer como víctima".

El portavoz de Cs manifestó su total apoyo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien ha pedido al Supremo que investigue a Iglesias y le parece un magistrado "muy minucioso" que ha hecho “una resolución impecable”.

"Falso testimonio"

Defendió además que haya elevado el caso al Supremo porque, si ha descubierto un "falso testimonio" en Iglesias, tiene obligación de denunciarla para que no prescriba, independientemente de que, si hace falta que primero haya sentencia en el 'caso Villarejo', a él se le juzgue después. "No por eso se va a quedar el delito sin castigar", puntualizó.

Por lo demás, Bal insistió en que si finalmente es imputado, Iglesias "no puede ser vicepresidente". "El momento en que se produzca formalmente la atribución de la condición de investigado, ese momento es definitivo, ya no se puede opinar nada, no admite vuelta de hoja", advirtió.

De momento, Ciudadanos sólo pide "transparencia", y por ello ha solicitado la comparecencia de Iglesias en la comisión del Congreso contra la corrupción, porque "es inadmisible" el "tono extraordinariamente chulesco" con el que hasta ahora se ha negado a dar explicaciones. "Lo vamos a pedir sin parar", advirtió, pese a que el PSOE, sumando sus votos a los de Unidas Podemos, ha impedido de momento su comparecencia.

"Los hechos son graves y políticamente es responsable de los hechos, luego ya veremos si lo es penalmente", sentenció, apelando a la transparencia y l rendición de cuentas como pilars de la democracia. "Iglesias se esconde y Sánchez le protege y esto no puede ser".