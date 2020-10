El concierto online del grupo surcoreano BTS reúne a más de 100 millones de fans

Ellos sobre el escenario. Y el público más incondicional en pantalla. Más de 100 millones de personas siguieron el concierto que BTS celebró de forma virtual este sábado.

La boyband surcoreana fiel al K-Poparrasa entre el público adolescente y ofreció todo un recital de coreografías a través de internet en el que no faltaron los palos luminosos y los mensajes de sus fans. Desde casa. O desde cafés como esté, en Seúl, en Corea del Sur, donde este grupo de amigas disfrutó del show virtual sin perder detalle.

Los siete integrantes lo dieron todo su espectáculo Map of The Soul ON:E, después de tener que cancelar sus giras mundiales por la pandemia de coronavirus y renunciar a celebrar un concierto en persona para un público reducido.

Con letras que buscan empoderar a la gente joven, BTS sigue siendo un éxito desde su debut en 2013, extendiendo por todo el mundo el furor por el K-Pop.