Navarra restringe aforos y toda actividad no esencial, pero no la movilidad: "Somos más restrictivos que Madrid"

Los datos del coronavirus en Navarra de los últimos días "son malos", la situación ha empeorado en los últimos días tras una mejoría la semana pasada y con más de 400 casos nuevos en el último día, el Gobierno foral ha decidido reforzar las medidas. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado este domingo mayores restricciones en aforos, horarios de cierre y en las relaciones sociales que entrarán en vigor en toda la Comunidad Foral a partir del martes y se aplicarán durante 14 días. No afectarán a la movilidad. De momento, los navarros podrán moverse de una localidad a otra y también desplazarse a otras comunidades autónomas, algo que no pueden hacer los habitantes de Madrid y otras ocho ciudades madrileñas. Ha pesar de ello, Chivite ha asegurado que "somos más restrictivos que Madrid",

De momento, las medidas en Navarra intentarán reducir el riesgo en las situaciones en la que el gobierno foral ha constatado que se producen los contagios, "el ámbito privado y el ocio", ha dicho Chivite que no ha descartado que si la situación no mejora "iremos a un escenario más duro".

Este lunes se publicará una Orden Foral que entrará en vigor en el primer minuto del martes, 13 de octubre, con medidas iguales para toda Navarra que supondrán un "freno notable a oda la actividad no imprescindible", ha dicho Chivite. Durarán 14 días y la presidenta ha esperado que para entonces "mejore la situación para afrontar en mejores condiciones el otoño y el invierno".

A partir del martes, los aforos interiores en hostelería y restauración quedarán reducidos al 30% y en terrazas y espacios abiertos, al 50%. El cierre de "todos" los locales serán a as 22 horas y no podrá haber grupos de más de seis personas tanto en el exterior como en el exterior.

Se limitará también la asistencia a funerales, bodas, comuniones y otras celebraciones, los hipermercados, grandes superficies y parques comerciales reducirán su aforo máximo al 40% y no se podrá permanecer en zonas comunes o de tránsitos y en los gimnasios será del 30% y operarán con cita previa.

También habrá restricciones en cines, teatros y otros lugares de ámbito cultural y "se cerrarán" sociedades gastronómicas y peñas. La venta de alcohol terminará a las 22 horas.

Para intentar paliar los efectos económicos de estas medidas, Chivite ha adelantado que el martes habrá una reunión de los consejeros de Desarrollo Económico y de Hacienda se reunirán con el sector de la hostelería para hablar de "importantes" ayudas económicas para asegurar la "subsistencia del sector".

Más de 400 casos diarios

Tras enumerar estas medidas, Chivite ha pedido a los navarros "reducir al máximo la interacción social y los movimientos" y que durante estas dos semanas no se haga nada más que lo "imprescindible". "Estamos en un momento crítico y necesitamos reconducir la situación. Estamos a tiempo, no queremos ir a un escenario más duro", ha advertido.

El Gobierno navarro ha tomado estas medidas después de días de superar los 400 nuevos contagios diarios. Según datos del Ministerio de Sanidad, en la semana del 21 al 27 de septiembre, su incidencia acumulada era de 327,57 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra bajó en la siguiente semana, del 29 de septiembre al 4 de abril, con 287 casos. Es ahí se dio el descenso del 20% a la que se ha referido Chivite este domingo, aunque aun así el ratio de contagio estaba en el 0,88%, más elevado, por ejemplo, que el de la Comunidad de Madrid en las mismas fechas, 0,59%.

Sin embargo, esta tendencia cambió en los últimos días, con un incremento de casos. Según ha adelantado Chivite, en las últimas horas vuelven a ser más de 400. "Fue el jueves el primer día de incremento de casos con 400 pero tomar una decisión solo con un día no nos parecía oportuno. Pero cuando vimos a los tres días ya los datos de alta incidencia es cuando hemos tomado esta decisión", ha dicho.

Chivite ha explicado que son "medidas para toda Navarra porque la situación trasciende ya de lo puntual de un municipio concreto y la intervención ha de ser global". La presidente ha admitido que hay localidades navarras que están "en muy buena situación" pero también se les impondrán restricciones que tienen "un doble objetivo", "mejorar la situación donde no va bien y ser una herramienta preventiva" para las que ahora no están tan afectadas.