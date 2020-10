Piden más de 5 años para cada uno de los cuatro acusados de blanquear dinero de la venta de droga en Puertollano

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que entre los años 2012 y 2016 el matrimonio hispano-paraguayo formado por los acusados R.S.O. y E.A., presentan un alto nivel de vida que no se corresponde con actividad laboral alguna, ni rendimientos patrimoniales, sino con los beneficios obtenidos de la venta de cocaína y marihuana a terceros, a cambio de dinero u otros efectos tales como móviles.

El matrimonio, "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito", según el escrito del fiscal, lideran en España un grupo de personas con idéntico ánimo, "debidamente estructuradas" que se dedican a la adquisición, preparación, venta y distribución de la droga procedente de Paraguay en la localidad de Puertollano constituyendo esta actividad el medio de vida para todos ellos y cuyo entramado se gestiona por un mínimo de once personas todos con algún parentesco entre ellas.

MAS DE 300.000 EUROS BLANQUEADOS

Como medio de pago de la droga proporcionada desde Paraguay, así como para repartir con ellos los beneficios obtenidos de su venta y para financiar la compra de más droga, el matrimonio utilizó envíos de dinero a Paraguay, a través de las oficinas de correos u otras compañías. Explica el escrito que así le otorgaban al dinero obtenido de dicha actividad ilícita apariencia legal. También asegura que con este método llegaron a blanquear durante los años 2012 a 2016 hasta 333.439,76 euros.

Un método que también siguieron el resto de integrantes del grupo, unas veces por sí mismos o a través de terceros. Los destinatarios, a su vez, eran por un lado, personas sin vínculo aparente con los miembros de la organización y en otras ocasiones se trataba de familiares de una de las acusadas.

Por otro lado, el blanqueo también se hacía efectivo, según la teoría de la Fiscalía, mediante la adquisición por parte de cuatro de los acusados de bienes muebles e inmuebles utilizando a otros integrantes del grupo como testaferros u otras personas no vinculadas con el entramado para ocultar la procedencia ilícita del dinero.Además de las penas de prisión, la Fiscalía ha solicitado penas de multa de entre los 12.000 y los 50.000 euros.

6 MESES POR CONFORMIDAD, EN ENERO

Unos hechos que ya se juzgaron el pasado mes de enero y por los que ya fueron condenado cinco de los doce acusados por conformidad a seis meses de prisión y a multas que oscilaban entre los 6.000 a los 15.000 euros.

La sentencia les consideró culpables de sendos delitos de blanqueo de capitales, cuatro de ellos por imprudencia. Además les ha absuelto del delito de pertenencia a grupo criminal y a una sexta persona de todos los delitos de los que se le acusaba. Unos términos, aclara la sentencia, que se alcanzaron por acuerdo antes de la celebración del juicio entre la Fiscalía y las defensas.

Así considera probado que los condenados realizaron por encargo de otro acusado diversas transferencia de dinero a personas residentes en Paraguay, cantidades que procedía de la actividad, ilícita derivada de la venta y tráfico de drogas.

Una circunstancias que, según recoge la sentencia, era ignorada por ellos, pero que por la naturaleza del encargo eran razonable sospechar de la procedencia ilícita de las mismas, aunque no el origen concreto, "sin que los acusados realizaran o desplegaran una mínima o elemental diligencia para comprobar o cerciorarse del origen de las mismas", señala. Y se detallan cada una de las operaciones realizadas por los condenados en este sentido.

RESTO DE ACUSADOS

En el acto de conformidad, dos acusados no aceptaron el acuerdo. Dos más no llegaron a acuerdo alegando "su inocencia y no tener ningún tipo de relación con el resto de acusados". Siendo estos cuatro los que serán juzgados en esta ocasión.

Finalmente, el matrimonio hispano-paraguayo formado por los acusados R.S.O. y E.A., a los que se les acusaba antes de la negociación de ser los cabecillas del supuesto grupo criminal, no se presentaron en la Audiencia, pasando la Presidencia de la Sala a ordenar su detención e ingreso en prisión.