Cs pide consenso y agilidad ante la ausencia de hoja de ruta del PP y PSOE en materia de infraestructuras para la Región

20M EP

Ciudadanos recuerda que no entrará en la eterna discusión política de PSOE-PP sobre las infraestructuras clave de la Región de Murcia. Según ha declarado la coordinadora autonómica del partido liberal, Ana Martínez Vidal, "durante décadas, los diferentes gobiernos del PP y PSOE han demostrado no tener una hoja de ruta en la planificación de infraestructuras de transporte en nuestra Región. Desde Cs creemos que se ha sobrepasado el tiempo de descuento, por ello pedimos una tregua política real y un apoyo unánime a infraestructuras como la ZAL de Cartagena y el Puerto de El Gorguel, que durante años no han sido prioritarias para las administraciones Regional y Central".