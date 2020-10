Antonio Caparrós defiende a su hijo y ataca a las Campos en 'Sábado deluxe'

Este sábado, Andrés Caparrós, periodista y padre de Alonso Caparrós, le echó un capote a su hijo en el Deluxe y se mostró muy dolido con Mª Teresa Campos después del gesto que tuvo la semana pasada en el programa.

Y es que, la entrevista que le hizo Jorge Javier Vázquez a la presentadora ha dado mucho que hablar estas semanas entre quienes entendieron el hartazgo de Campos y quienes creen que fue muy injusta con él, al que entre otras cosas le dijo que "nadie" le quería.

Pero el catalán no fue el único damnificado de Mª Teresa. También Alonso Caparrós se mostró extrañado cuando, al pasar por delante de él, la presentadora le ignoró completamente. Y es que, parece ser que Campos no perdona unos comentarios que hizo Caparrós en los que no habló muy bien sobre su experiencia trabajando con Terelu.

El padre de Caparrós, que también fue compañero de Campos, lanzó un mensaje muy contundente: "He venido aquí porque hemos montado una asamblea en casa y vengo como patriarca, ya que la matriarca del clan rico y poderoso ha intervenido cuando yo creo que no tenía que hacerlo", comenzó.

Seguidamente, continuó señalando que Mª Teresa había cometido un error al meterse en cuestiones de sus hijas: "Si Alonso da su opinión sobre las razones por las que Terelu se ha podido comportar con él de un modo despótico, no tiene María Teresa Campos por qué meterse para hablar de mi hijo de un modo despectivo, ahí se complica todo. Y ese fue su gran error del pasado sábado".

Además, el progenitor considera que nada legitima el gesto de desprecio de Campos: "Que no le hiciera caso cuando él dio el paso de acercarse me parece un detalle poco profesional e impropio de la categoría de María Teresa Campos. No mirar a mi hijo fue un gesto indigno de una persona que es una profesional de este medio".

"Ese ninguneo tan injusto e innecesario cuando Alonso se acercó con la clara intención de arreglar la situación y el mensaje que después envió a Terelu.... Fue demasiado fuerte y demasiado injusto. Deberías haberme llamado tú, de algún modo tendrías que haberte disculpado conmigo, porque hay dos familias y eso me ha dolido, ha dolido a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos.... Y eso no me lo esperaba de ti, querida". concluyó.