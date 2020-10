Zaragoza abre las Fiestas del Pilar con la primera ofrenda de flores virtual de la historia

Zaragoza vive este año sus Fiestas del Pilar más diferentes. En mitad de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en España, los maños no vivirán este año la ofrenda floral habitual. No, al menos, presencialmente, porque el Ayuntamiento ha presentado esta mañana una web para que los vecinos tengan una experiencia en 3D con la que poder paliar la tristeza de no hacerlo como siempre.

Elaborada por la empresa aragonesa Imascono, que ha contado con una inversión de 54.000 euros, la web www.ofrendadeflores.com permite revivir esta sensación "por primera vez en la historia" sin tener que salir de casa a través de un ordenador o teléfono móvil. Además de hacer la ofrenda, el usuario puede caminar por la plaza e interactuar con el entorno, leer información sobre los monumentos históricos y ver vídeos de las fiestas de años anteriores, según ha recordado la vicealcaldesa Sara Fernández. No obstante, el primero en pasearse de forma telemática por la plaza y hacer una ofrenda a la virgen ha sido el alcalde Javier Azcón.

"Al menos" servirá para mitigar "la desazón y la pena", ha expresado el regidor, una idea que también comparte Pedro Lozano, cofundador de Imascono. En una conversación con 20Minutos, reconoce que "no va a ser como la realidad, pero que la web sí puede mostrar un punto de luz y positivismo" a la ciudad.

"Hemos recreado en 3D toda la plaza del Pilar y la ofrenda al completo en un formato digital con un carácter inmersivo al que, además, se puede a través de un móvil o un ordenador sin descargar nada", continúa. La web se ha habilitado hoy, día en el que suele comenzar la programación habitual de las fiestas, y estará disponible hasta el día 18.

La plataforma, en la que lleva trabajando "desde junio hasta prácticamente ayer por lo exprés que ha sido todo", también permite entrar en una carpa en la que es posible seleccionar conciertos de años anteriores, algo que ya hicieron festivales reconocidos como el Burning Man o Tomorrowland. Todo, con el objetivo de que "una fiesta tan emblemática no se cancele al 100x100" y los vecinos puedan disfrutarla como nunca.