Muere la bisnieta de Lucille Ball de cáncer de mama a los 31 años

Desiree Anzalone, la bisnieta de la leyenda de la comedia estadounidense Lucille Ball, falleció el pasado 27 de septiembre víctima de un cáncer de mama a los 31 años de edad, según han informado este sábado medios locales.

Anzalone, la primera bisnieta de la popular pareja de actores formada por Ball y Desi Arnaz, era tratada en el Smilow Cancer Center de Connecticut (EE UU), según informa la revista People.

"Ver cómo se nos iba poco a poco... Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo", dijo a la publicación la madre de Anzalone, Julia, que destacó la "belleza tanto interior como exterior" de su hija, y señaló que le recordaba mucho a su abuela, la célebre actriz.

Desiree era la hija de Julia Arnaz y Mario Anzaline, y su abuelo maternal, Desi Arnaz Jr., era el hijo que Lucille Ball tuvo mientras grababa junto a su marido la segunda temporada de la popular serie cómica I Love Lucy.

La bisnieta de Ball era fotógrafa, y había luchado contra el cáncer de mama desde los 25 años, cuando le fue diagnosticada la enfermedad en fase 2, tras lo que se sometió a una mastectomía bilateral y se consideró que estaba en remisión.

Sin embargo, hace dos años los doctores determinaron que el cáncer había vuelto y se había extendido a otras partes del cuerpo, lo que se considera un cáncer en fase 4.

La muerte de Desiree se produce precisamente días antes del inicio del mes de octubre, durante el cual se trata de dar visibilidad al cáncer de mama y pedir más investigación para la enfermedad, especialmente para su fase metastásica, para la que en la actualidad no hay cura.

"Desiree quería que hubiera conciencia de que si sientes algo (en el pecho), el mero hecho de que seas joven no significa que no te pueda pasar a ti... Simplemente es algo de lo que no se habla mucho", explicó su madre.