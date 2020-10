Ayuso desmiente a Sánchez e Illa: "Madrid tiene una IA por debajo de 500, y bajan camas, UCIs, ingresos..."

"Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid". Con esta frase, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a hacer público este sábado su rechazo al estado de alarma impuesto por el Gobierno central este viernes. Lo ha hecho tras las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, que en su viaje a Portugal ha tachado la situación de la región "como preocupante" y ha asegurado que "no va a mirar para otro lado".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta ha expresado que sus medidas (los confinamientos selectivos por zonas básicas de salud, que se siguen aplicando pese al estado de alarma), que a su juicio son "moderadas y técnicas", "funcionaban". Asimismo, ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha bajado ya por debajo de los 500 casos de incidencia acumulada, uno de los indicadores del Gobierno.

Desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias.



Nuestras medidas, moderadas y técnicas, funcionaban.



Hoy @ComunidadMadrid ya tiene una IA por debajo de 500 (el indicador del Gobierno).



Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2020

Sin detallar esos datos en el mensaje, Ayuso ha trasladado que, desde hace dos semanas, "bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias" en la autonomía.

El vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, también ha valorado las cifras de la autonomía, aunque con un matiz: ha comparado los números de Madrid con los de otras grandes capitales europeas. En este sentido, ha dicho que las cifras son "esperanzadoras" pero ha pedido "no conformarse" antes de apelar a la unidad. "Necesitamos bajar la curva de contagios de forma rápida e intensa...y solo hay una forma de hacerlo: juntos", rezaba el mensaje.

Las cifras de los últimos días arrojan esperanza, pero no podemos conformarnos.



Fijaos la diferencia con otras ciudades y regiones europeas.



Necesitamos bajar la curva de contagios de forma rápida e intensa...y solo hay una forma de hacerlo: JUNTOS. #VamosMadrid#COVID__19pic.twitter.com/v9QJjvHLR3 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 10, 2020

Además, en la tabla que ha adjuntado la IA de Madrid seguía superando los 500. Y es que los datos que ha dado el vicepresidente son los del 4 de octubre, ya consolidados y en los que se ha basado Sanidad para realizar los informes del estado de alarma que pese a que Aguado rechazaba implica las medidas que él mismo pactó con Salvador Illa, ministro de Sanidad.

Entonces, Madrid tenía una Incidencia Acumulada superior a los 750 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de París (360), Lisboa (138), Londres (110), Berlín (78) o Roma (55).

Por su parte, Sánchez ha insistido este sábado en que las cifras de la autonomía "son preocupantes". En la rueda de prensa que ha dado junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, debido a la cumbre Hispano-Lusa que ha tenido lugar en Guarda, el socialista ha asegurado que "la incidencia acumulada en Madrid es muy elevada, al igual que la tasa de positividad y la tasa de ocupación", las otras dos variantes que ha tenido en cuenta el Gobierno para decretar el estado de alarma.

En este sentido, ha asegurado que esta figura se ha utilizado para "dar una respuesta jurídicas" a las medidas que no ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sobre este varapalo judicial, ha dejado caer sus sospechas sobre la Comunidad de Madrid que, dice, "sorprendentemente" en esta ocasión no invocó una ley de 1986 que habría dado cobertura legal a lo confinamientos perimetrales y que sí se ha utilizado en otros territorios.