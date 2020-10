Un ejecutivo de Versace denuncia que ha sido detenido tras cruzar una calle solo porque es negro

La Policía de Beverly Hills dio el alto el pasado jueves a un ejecutivo de Versace después de que este cruzara la calle de forma imprudente. El hombre grabó un vídeo junto a los agentes en el que denunciaba que había sido detenido simplemente por su color de piel y lo publicó en las redes sociales, donde se hizo viral, según informa CNN.

Los hechos se produjeron cuando Salehe Bembury, vicepresidente de calzado para hombre en Versace, salió de la tienda de la firma tras haber comprado unos zapatos y cruzó la calle cuando el semáforo estaba en rojo. Los agentes se acercaron conduciendo donde estaba y le obligaron a detenerse y le preguntaron por su comportamiento.

Bembury, visiblemente nervioso, se muestra muy confuso con la actitud de los agentes, que tras pedirle su identificación le preguntan si lleva armas encima, y habla con ellos en un tono calmado y con las manos en alto en todo momento. Después, pide permiso para dejar su teléfono móvil en el suelo y buscar su carné.

Es entonces cuando uno de los agentes le pide permiso para registrarle y confirmar que no lleva ningún arma, para lo que ordena al hombre darse la vuelta y poner sus brazos hacia atrás. "Me parece un poco excesivo", dice durante el registro. "Lo que es lamentable es que, literalmente, diseñé los zapatos que llevo en la bolsa", señala frustrado.

Segundos después y una vez terminado el chequeo, el agente se aparta. "Ya le he revisado. No he usado las esposas ni nada de eso, solo estoy hablando con usted", le explica agachándose para recoger el móvil de Salehe. "Solo estaba caminando por la calle, es ridículo", asegura molesto. "Le he explicado la razón", replica el oficial. "Lo entiendo, pero me parece excesivo. ¿Qué más puedo hacer por usted?", le pregunta antes de pedir permiso para darse la vuelta de nuevo.

Una vez recuperado su teléfono, Bembury decide grabar un vídeo para denunciar el trato de la Policía. "Estoy en Beberly Hills ahora mismo y he sido registrado por comprar en la tienda en la que trabajo solo por ser negro. Me habéis pedido mi identificación, ¿qué está pasando? ¿Tengo antecedentes?", cuestiona a los agentes, que se defienden asegurando que "estás haciendo que se vea distinto".

El vídeo se hizo rápidamente viral y Salehe ha recibido muchas muestras de apoyo y afecto en los comentarios entre ellos el de Donatella Versace, que compartió las imágenes en su perfil asegurando sentirse "consternada" de lo que le había ocurrido. "Ha sido consultor de Versace durante mucho tiempo y el comportamiento que experimentó es totalmente inaceptable. Lo detuvieron en la calle únicamente por el color de su piel. Mantente fuerte Salehe. Te envío amor y apoyo", escribió la empresaria junto a la publicación.

La respuesta desde el departamento de Policía no se hizo esperar y publicaron las imágenes grabadas por el agente en las que Bembury reconocía haber cometido una imprudencia como peatón. "La Policía de Beverly Hills realizó una parada de control de peatones en Camden Drive y Wilshire Boulevard en Beverly Hills después de que se observara al Sr. Salehe Bembury cometiendo una infracción peatonal", explican en el comunicado.

"El Sr. Bembury admitió la infracción de peatones y les dijo a los oficiales que estaba mirando el GPS en su teléfono para determinar hacia dónde se dirigía. Toda la detención duró aproximadamente 3 minutos y medio. El Sr. Bembury consintió en un registro, fue absuelto de cualquier orden judicial pendiente y puesto en libertad con una advertencia. No se emitió ninguna citación", aseguran.

Además, puntualizaron que la Policía de la ciudad está comprometida con la seguridad del tráfico y los peatones, por lo que se han emitido "61 citaciones relacionadas con infracciones de peatones desde enero".