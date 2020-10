Vox critica la cita previa para visitar los cementerios el Día de los Santos

"Queremos saber cómo se va a llevar a cabo este servicio. El acceso a la cita previa vía internet no es la opción más idónea porque hay personas mayores que no saben usar esta vía. Por otro lado, el servicio telefónico es muy deficiente actualmente, al llamar salta una centralita donde no deja clara la opción de cita previa", ha apuntado, y se pregunta si "se va a contratar más personal para atender las llamadas telefónicas". "No podemos permitir que los cordobeses pasen horas al teléfono esperando ser atendidos como pasa en el ayuntamiento", ha explicado Chamber.

El consejero de Vox ha denunciado que el Cecosam "no está preparado" para recibir este aluvión de llamadas para el Día de Los Santos y que en Vox no tienen información sobre si va a haber un refuerzo para estos días. "Hay muchas personas que no se van a enterar de la necesidad de pedir la cita previa, por lo que puede haber confusiones en los accesos a los cementerios".

"El alcalde, José María Bellido, debería haber publicado un bando pidiendo a los cordobeses que, por ejemplo, espacien los días de visitas a los cementerios. Desde Ceccosam se habla de evitar aglomeraciones en los pasillos, cuando precisamente las personas van a visitar a sus familiares fallecidos y no a seguir un circuito, por lo que harán pausas que no están controladas ni planificadas", ha señalado Chamber.

Por último, el consejero de Vox en Cecosam ha criticado "la falta de coherencia a la hora de planificar este día". "Si llevan meses trabajando en este plan cogido con pinzas, están demostrando una gran ineficacia para dar un servicio de calidad a los cordobeses, poniendo palos en la rueda de un molino que lleva funcionando de manera deficiente muchos años y que necesita un cambio radical en la gestión".