Bildarratz pide mantener la "tensión" aunque "la incidencia" del covid en las aulas "no es tan fuerte como se preveía"

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el representante jeltzale hace un balance positivo del inicio del curso, aunque reconoce que "hay que seguir trabajando para mantener los bajos niveles de contagios y confinamientos o mejorarlos".

"Sé que todos vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para que sea así. Y cuando digo todos me refiero a las administraciones públicas con sus recursos, a los trabajadores con los suyos, a los directores de centros, a todos los miembros de la comunidad escolar... No me cabe ninguna duda, porque ya estoy percibiendo que va a ser así", valora.

Tras destacar que la incidencia de la pandemia en las aulas "no es tan fuerte como se preveía", apuesta por mantener esta "tensión en las medidas de prevención para cumplir el objetivo prioritario, que es finalizar el curso con este modelo de educación presencial".

Asimismo, realiza una valoración positiva del encuentro mantenido esta semana con los sindicatos y destaca que "en dos semanas se convocarán las cuatro mesas sectoriales negociadoras, la de personal funcionario docente, la de personal laboral docente, la de comedores y limpieza y la de personal de religión".

SIN MOTIVOS PARA LA HUELGA

Por otro lado, afirma que no ve motivos para la huelga de los comedores escolares y advierte de que los comedores son "un espacio de equidad, ya que muchas veces hay que dar de comer a alumnos con problemas para poder hacerlo de manera normalizada en sus casas, por diferentes motivos".

"La escuela es un espacio de conciliación, de equilibrio, es un espacio de certidumbre, y para los padres es un espacio de seguridad. Se quiere romper todo eso por una cuestión en la que no vemos problema, porque no es que se mantengan los puestos de trabajo, como exigen los sindicatos, sino que los hemos incrementado con la contratación de 730 personas, y también se están manteniendo las condiciones laborales. No terminamos de entender dónde está el problema", afirma.

En este contexto, resalta que en la escuela pública vasca hay más de 24.000 docentes y durante el mes de septiembre se han hecho más de 3.000 sustituciones, que suponen un aumento del 38% sobre septiembre del año pasado y 1.040 profesionales más.

"A eso se suma que, en base a las propuestas que nos hacen llegar los directores de los centros, la semana que viene haremos las contrataciones que nos han demandado, que son 670 docentes más. Además tenemos otras 300 personas, que ya están trabajando, que sustituyen al personal docente que sin estar de baja no acude a los centros porque teletrabaja, y nosotros les sustituimos para se sigan atendiendo las aulas. Además, para los comedores y el mantenimiento de los mismos hemos previsto 730 contrataciones", detalla.