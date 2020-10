Silvia Abril cuenta las secuelas de hacer a 'la niña de Shrek': "No puedo hacer el salto del tigrer..."

Silvia Abril ha interpretado a lo largo de su carrera a numerosos personajes de ficción para hacer reír a los espectadores. Uno de ellos le ha provocado secuelas físicas: la niña de Shrek.

"Me falta una rodilla", confesaba la humorista en el El Grupo. "Se la regalé a un personaje".

"La niña de Shrek se suele tirar mucho por el suelo. Y tantos años haciendo La niña de Shrek, le di mi rodilla derecha", relató.

Son varias las actividades que no puede realizar tras la lesión que ha sufrido. "No puedo saltar a la comba, no puedo hacer runner, no puedo hacer salting, no puedo hacer el salto del tigrer...", reconoció entre bromas la actriz.